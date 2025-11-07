Le MacBook Air avec écran OLED attendu pour 2028 après le MacBook Pro tactile

Apple prévoit de mettre à jour le MacBook Air avec un écran OLED en 2028, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Une transition vers l’OLED à grande échelle

Dans sa newsletter Power On, Gurman explique que la transition du MacBook Air de la technologie LCD vers l’OLED devrait se faire lors de la mise à jour de 2028. Ce changement s’inscrit dans une migration plus large vers l’OLED sur les principaux produits d’Apple, incluant l’iPad mini, le MacBook Pro, l’iPad Air et enfin le MacBook Air – probablement dans cet ordre.

Apple utilise déjà la technologie OLED dans l’iPad Pro, mais aucune intégration n’est prévue pour l’iPad d’entrée de gamme.

Le MacBook Pro OLED prévu dès 2026

Selon Gurman et l’analyste Ming-Chi Kuo, le MacBook Pro sera le premier ordinateur portable Apple à bénéficier d’un écran OLED, peut-être dès la fin de l’année 2026, et il devrait également intégrer une fonctionnalité tactile.

Le MacBook Air OLED arriverait avec la puce M7

Apple prévoit de lancer une version du MacBook Air équipée de la puce M5 au début de l’année prochaine, mais celle-ci conservera un écran LCD. Si Apple maintient son rythme de mise à jour annuel, le premier MacBook Air OLED devrait être livré avec une puce M7.

Gurman avait déjà indiqué qu’Apple a commencé les premiers travaux de développement sur ce modèle OLED.

Les avantages de la technologie OLED

Le passage du MacBook Air à l’OLED permettra plusieurs améliorations notables :

Écrans plus lumineux

Noirs plus profonds et contraste renforcé

Meilleure efficacité énergétique , prolongeant ainsi l’autonomie de la batterie

, prolongeant ainsi Rendu visuel plus précis et plus immersif

Ce changement marquera une étape importante dans la modernisation de la gamme MacBook, apportant au MacBook Air les mêmes atouts visuels que les modèles Pro.