Rapport : Apple prévoit de lancer ces nouveaux produits en 2026

Apple prévoit de lancer au moins 15 nouveaux produits en 2026, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Une année charnière pour Apple

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman explique qu’Apple s’apprête à vivre l’une des années les plus décisives de son histoire récente, marquée par le déploiement majeur des fonctionnalités Apple Intelligence, de fortes pressions réglementaires sur l’App Store, et le risque de nouveaux droits de douane.

Le début d’année 2026 riche en lancements

Lors de la première partie de l’année, Apple devrait dévoiler plusieurs produits majeurs :

L’ iPhone 17e

L’ iPad de 12e génération équipé de la puce A18

équipé de la L’ iPad Air avec puce M4

avec Le MacBook Air avec puce M5

avec Le MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max

avec De nouveaux écrans externes

Entre mars et avril, Apple lancerait la nouvelle version tant attendue de Siri, entièrement repensée, ainsi qu’un écran intelligent pour la maison combinant haut-parleur intégré et option de fixation murale.

De nouveaux iPhone et Apple Watch à l’automne

Comme à son habitude, Apple présentera à l’automne de nouveaux iPhone et Apple Watch. Les iPhone 18 Pro se distingueront par l’abandon des modems Qualcomm au profit de la puce maison C1. Le premier iPhone pliable devrait également faire ses débuts.

De nouveaux produits pour la maison et le Mac

Apple préparerait aussi des produits de sécurité domestique intelligents, dont une caméra connectée prévue pour 2026. Du côté des ordinateurs, un nouveau Mac mini avec puce M5 est attendu, ainsi qu’un Mac Studio de nouvelle génération.

Un iPad mini avec écran OLED devrait aussi être lancé, tandis que la prochaine mise à jour de l’iPad Pro ne serait pas prévue avant 2027.

Des MacBook Pro redessinés avant la fin de l’année

Avant la fin de 2026, Apple pourrait dévoiler des MacBook Pro repensés, dotés des puces M6 Pro et M6 Max, d’un châssis plus fin, d’un écran OLED et d’une fonctionnalité tactile.

Enfin, Gurman indique qu’Apple pourrait présenter un aperçu de ses lunettes connectées, un produit déjà en phase de production limitée chez ses fournisseurs.