iOS 26.2 et watchOS 26.2 modifient les plages de notation du score de sommeil

Les mises à jour watchOS 26.2 et iOS 26.2 apportent un ajustement à la fonction Score de sommeil disponible sur l’Apple Watch, en modifiant les libellés des plages de points pour mieux refléter la façon dont les utilisateurs se sentent après une nuit agitée.

De nouvelles plages de score plus cohérentes

Les nouvelles plages de notation sont désormais les suivantes :

Très faible : 0 à 40 (auparavant 0 à 29)

Faible : 41 à 60 (auparavant 30 à 49)

Correct : 61 à 80 (auparavant 50 à 69)

Élevé : 81 à 95 (auparavant 70 à 89)

Très élevé : 96 à 100 (auparavant 90 à 100)

L’ancien niveau “Excellent” a été remplacé par “Très élevé” afin d’harmoniser la terminologie avec les autres catégories.

Un système encore perfectible

Apple indique qu’il est encore possible d’obtenir un score “élevé” après seulement cinq ou six heures de sommeil agité, même si la plupart des utilisateurs ne se sentiraient probablement pas reposés avec une telle durée.

Comment fonctionne le Score de sommeil

Introduite avec watchOS 26, cette fonctionnalité calcule un score global de qualité du sommeil en se basant sur trois critères :

La durée du sommeil (50 points)

(50 points) L’ heure du coucher (30 points)

(30 points) Les interruptions nocturnes (20 points)

Apple souhaite que le Score de sommeil aide les utilisateurs à mieux comprendre leurs habitudes de repos et à identifier les comportements pouvant nuire à la qualité du sommeil. Cette fonction nécessite une Apple Watch et fonctionne sur tous les modèles compatibles avec watchOS 26.