Apple prévoit un CA record au 4e trimestre grâce à la forte demande pour l’iPhone 17

Lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre fiscal 2025, le PDG d’Apple, Tim Cook, a donné un aperçu rare des prévisions de performance du groupe pour le trimestre des fêtes. Selon lui, Apple s’attend à enregistrer un chiffre d’affaires historique en décembre.

Un trimestre record pour l’iPhone

« Nous sommes extrêmement enthousiastes face à la solidité que nous observons à travers nos produits et services », a déclaré Tim Cook. « Nous nous attendons à ce que le chiffre d’affaires du trimestre de décembre soit le meilleur jamais réalisé par l’entreprise, et le meilleur jamais atteint pour l’iPhone. »

Le chiffre d’affaires global devrait croître de 10 à 12 % sur un an, tandis que les revenus liés à l’iPhone devraient augmenter à deux chiffres.

Une demande exceptionnelle pour la gamme iPhone 17

Cook a ajouté qu’Apple abordait la saison des fêtes avec une « gamme de produits véritablement remarquable, marquant le plus grand bond en avant jamais réalisé pour l’iPhone ».

Le groupe affirme avoir reçu une réponse exceptionnelle du marché pour la gamme iPhone 17, malgré des contraintes d’approvisionnement sur certains modèles, ainsi que sur les iPhone 16 avant leur remplacement.

Apple a également établi un nouveau record de revenus en septembre pour l’iPhone, atteignant 49 milliards de dollars, soit une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente.