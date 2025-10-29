Une nouvelle Apple TV 4K toujours attendue fin 2025 avec ces nouveautés

Apple prépare une nouvelle version de l’Apple TV 4K, et selon plusieurs rumeurs, elle pourrait être lancée dans les prochains mois. Aucune refonte majeure du design n’est prévue, mais une mise à niveau de la puce devrait déjà offrir des performances nettement supérieures.

Une puce A17 Pro pour plus de puissance

La prochaine Apple TV 4K devrait être équipée d’une nouvelle puce de la série A, et du code interne découvert dans les serveurs d’Apple laisse penser qu’il s’agira de l’A17 Pro. Déjà utilisée sur les iPhone 15 Pro, cette puce apporterait le support d’Apple Intelligence pour la première fois sur Apple TV.

Gravée en 3 nanomètres, l’A17 Pro offrirait des performances CPU et GPU dignes d’une console de jeu, permettant à l’appareil de faire tourner des titres plus exigeants. Ce serait une amélioration significative par rapport à la puce A15 Bionic actuelle.

Une nouvelle puce Wi-Fi conçue par Apple

Apple aurait également prévu d’intégrer sa puce réseau N1, déjà introduite avec les iPhone 17. Celle-ci prend en charge le Wi-Fi 7, une technologie absente des modèles actuels.

Grâce au Wi-Fi 7, la future Apple TV pourrait se connecter à la bande 6 GHz, plus rapide et moins encombrée, garantissant des débits supérieurs et une latence réduite.

Un Siri beaucoup plus intelligent

Avec la puissance de la puce A17 Pro et la compatibilité avec Apple Intelligence, la nouvelle Apple TV devrait accueillir une version plus avancée de Siri, basée sur un modèle de langage (LLM) similaire à ChatGPT ou Claude.

Cette évolution permettra d’obtenir de meilleures recommandations personnalisées, d’utiliser des commandes vocales plus naturelles et d’obtenir des informations contextuelles sur les films, séries, acteurs ou musiques. Ces améliorations de Siri sont attendues au printemps 2026.

Une caméra intégrée pour FaceTime ?

Même si cela reste incertain, certaines rumeurs évoquent l’ajout d’une caméra frontale sur une future Apple TV. Actuellement, les appels FaceTime nécessitent un iPhone connecté, mais une caméra intégrée rendrait cette fonction autonome.

Elle pourrait également permettre des contrôles gestuels, une fonctionnalité déjà explorée par Apple sur d’autres produits.

tvOS 26 avec un design repensé

La nouvelle Apple TV fonctionnera sous tvOS 26, la dernière version du système sortie en septembre. Cette mise à jour apporte notamment le nouveau design Liquid Glass, une interface repensée pour l’app Apple TV, une connexion simplifiée avec plusieurs profils, des sous-titres en direct pour FaceTime, et de nouveaux économiseurs d’écran aériens.

Il est aussi possible d’utiliser l’iPhone comme microphone dans la fonction Apple Music Sing, transformant la télécommande en véritable outil de karaoké.

Un prix plus accessible ?

L’analyste Ming-Chi Kuo estime qu’Apple pourrait réduire le prix de l’Apple TV, visant un tarif d’environ 100 dollars. Toutefois, avec la présence des puces A17 Pro et N1, ce tarif pourrait plutôt concerner un modèle d’entrée de gamme, tandis que la version principale resterait plus chère.

Actuellement, l’Apple TV 4K démarre à 129 dollars.

Une sortie prévue avant la fin de l’année

Selon plusieurs sources, Apple pourrait commercialiser la nouvelle Apple TV 4K dès novembre ou décembre 2025. Toutefois, un lancement au début de 2026 reste possible si la production prend du retard.

Pour plus de détails, Bloomberg rappelle qu’un guide complet des rumeurs autour de l’Apple TV 4K est mis à jour régulièrement.