L’iPhone 18 Pro pourrait intégrer un contrôle d’ouverture inspiré des appareils photo reflex

Apple prévoirait d’équiper les futurs iPhone 18 Pro d’un objectif à ouverture variable, selon une fuite publiée sur le réseau chinois Weibo et provenant prétendument de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Un système inédit sur iPhone

D’après le leaker Digital Chat Station, l’appareil photo principal de 48 mégapixels, appelé Fusion camera par Apple, disposerait d’un système d’ouverture variable, une première sur iPhone. Le leaker affirme également que les objectifs principal et téléobjectif bénéficieront d’une ouverture plus large que les générations précédentes.

Un système à ouverture variable permet d’ajuster mécaniquement l’ouverture de l’objectif, afin de laisser entrer plus de lumière dans les environnements sombres ou de réduire l’ouverture pour les scènes plus lumineuses, offrant ainsi une meilleure gestion de la profondeur de champ.

Plus de contrôle pour les photographes

Les capteurs principaux des iPhone 15 Pro, 16 Pro et 17 Pro utilisent tous une ouverture fixe de ƒ/1.78, où l’objectif reste bloqué à sa plus grande ouverture. Avec une ouverture variable, l’iPhone 18 Pro permettrait aux utilisateurs de modifier manuellement ce paramètre, à la manière d’un appareil photo reflex (DSLR).

Cette évolution offrirait un meilleur contrôle artistique sur la profondeur de champ, permettant soit une mise au point plus précise sur le sujet, soit un flou d’arrière-plan plus doux selon la situation.

Une rumeur récurrente désormais plus crédible

Ce n’est pas la première fois qu’une telle fonctionnalité est évoquée. L’analyste reconnu Ming-Chi Kuo avait déjà indiqué en novembre 2024 que les iPhone 18 Pro adopteraient une ouverture variable.

La rumeur existait même pour un modèle d’iPhone 17, mais la fonctionnalité n’a finalement pas vu le jour. Les iPhone 18 Pro devraient quant à eux être lancés en septembre 2026.

Le leaker Digital Chat Station dispose d’un historique fiable concernant les produits Apple : il avait notamment révélé avec justesse que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auraient un capteur 48 mégapixels légèrement plus petit que ceux des modèles Pro, ainsi que le design de l’écran de l’iPhone 12 dès 2020.