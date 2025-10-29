iPhone XX : six nouveautés attendues pour le 20e anniversaire du smartphone

Pour le 10e anniversaire de l’iPhone, en 2017, Apple avait marqué un tournant avec l’iPhone X, introduisant Face ID, l’encoche et des bords réduits, offrant ainsi une surface d’écran inédite. À l’approche du 20e anniversaire, la firme préparerait une refonte encore plus ambitieuse du design de l’iPhone X.

Un design sans bordures avec écran incurvé

L’un des grands objectifs d’Apple a toujours été de créer un iPhone entièrement en verre, sans encoche ni bordures, et ce rêve pourrait se concrétiser en 2027. L’entreprise travaillerait sur un écran qui se courbe sur les quatre bords, offrant une expérience visuelle totalement sans bordures.

Un tel design pourrait cependant le rendre plus fragile et limiter le choix des coques compatibles. Apple aurait toutefois amélioré la solidité de ses modèles récents grâce au Ceramic Shield 2, plus résistant aux rayures et aux chocs.

Samsung avait déjà expérimenté les écrans incurvés sur ses smartphones Galaxy, mais sans parvenir à éliminer complètement les bordures. Si Apple parvient à concrétiser cette approche, l’iPhone pourrait ressembler à une véritable plaque de verre futuriste.

Face ID et caméra sous l’écran

Pour un design tout en verre, Apple devra éliminer la Dynamic Island et l’ouverture de la caméra frontale. Les rumeurs divergent sur la faisabilité du projet.

L’analyste d’écrans Ross Young affirme qu’Apple n’aura pas de Face ID sous l’écran prêt pour 2027, mais d’autres fuites suggèrent le contraire. Si la technologie n’est pas totalement au point, Apple pourrait d’abord intégrer le Face ID sous l’écran, tout en conservant un petit poinçon pour la caméra frontale.

Un nouvel écran OLED plus fin et plus lumineux

Pour cet iPhone anniversaire, Apple prévoirait un écran OLED plus fin, plus lumineux et moins énergivore. La marque adopterait les panneaux OLED de Samsung utilisant la technologie Color Filter on Encapsulation (COE), qui supprime le film polarisant pour appliquer directement le filtre de couleur sur la couche d’encapsulation.

Ce procédé permettrait une meilleure transmission de la lumière, tout en réduisant la consommation d’énergie. Apple travaillerait également sur une couche de diffusion lumineuse en forme de cratère, afin d’assurer une luminosité uniforme sur tout l’écran incurvé.

Un capteur photo HDR personnalisé

Côté photo, Apple pourrait introduire un capteur HDR sur mesure, capable d’offrir une plage dynamique allant jusqu’à 20 stops, comparable à celle des caméras de cinéma haut de gamme.

Ce capteur rejoindrait d’autres innovations déjà attendues sur les modèles d’iPhone 18, comme l’objectif à ouverture variable, pour des clichés encore plus détaillés, même dans des conditions de lumière difficiles.

Une puce modem Apple plus performante

Depuis l’introduction des modems C1 et C1X sur les iPhone 16e et iPhone Air, Apple cherche à intégrer ses propres modems sur toute la gamme iPhone.

L’objectif est clair : dépasser les performances des modems Qualcomm d’ici 2027. Ces puces Apple seraient plus économes en énergie et mieux intégrées à l’architecture des appareils, améliorant à la fois la vitesse, les capacités d’IA et l’autonomie.

Une puce A21 gravée en 2 nanomètres

L’iPhone du 20e anniversaire pourrait embarquer une puce A21 gravée en 2 nanomètres, succédant à la puce A20 prévue pour l’iPhone 18. Cette architecture offrirait des gains significatifs en puissance et en efficacité énergétique.

Le partenaire de longue date d’Apple, TSMC, travaille déjà sur une gravure encore plus fine à 1,4 nanomètre, mais celle-ci ne devrait pas être prête avant 2028.

Vers un saut générationnel : pas d’iPhone 19

Après l’iPhone 18 prévu pour 2026, Apple pourrait sauter la génération “iPhone 19” pour marquer le coup avec un iPhone 20 ou iPhone XX en 2027. Une démarche similaire à celle de 2017, quand Apple avait lancé les iPhone 8 et iPhone X sans jamais proposer d’iPhone 9.

Un iPhone pliable en option

Bien qu’Apple visait initialement 2026 pour son premier iPhone pliable, un rapport japonais récent évoque un report à 2027, ce qui alignerait son lancement sur le 20e anniversaire de l’iPhone.

Une sortie prévue pour septembre 2027

Le tout premier iPhone avait été dévoilé en janvier 2007 et commercialisé en juin. Si l’anniversaire officiel tombe le 29 juin 2027, Apple devrait logiquement maintenir son calendrier habituel et présenter l’iPhone anniversaire en septembre 2027, comme les années précédentes.