Anthropic déploie la mémoire automatique pour les utilisateurs de Claude Pro et Max

Anthropic vient d’annoncer une mise à jour majeure de son chatbot Claude, qui intègre désormais une fonction de mémoire automatique pour les abonnés Pro et Max. Cette nouveauté place Claude au même niveau que ChatGPT en matière de continuité conversationnelle, lui permettant de se souvenir automatiquement des échanges précédents pour offrir une expérience plus personnalisée.

Une mémoire intelligente et évolutive

Jusqu’à présent, Claude ne pouvait se souvenir des discussions passées que si l’utilisateur le lui demandait explicitement. Mais depuis août, Anthropic a progressivement introduit une mémoire automatique capable de retenir les détails des conversations sans intervention manuelle.

Cette fonctionnalité, d’abord réservée aux abonnés Team et Enterprise, est désormais étendue à tous les utilisateurs payants. Les abonnés Max peuvent l’activer dès maintenant, tandis que les utilisateurs Pro y auront accès dans les prochains jours.

Selon Anthropic, « la mémoire rend Claude plus utile au fil du temps, car il apprend à mieux comprendre le contexte, les préférences et les besoins de chaque utilisateur ».

Un fonctionnement entièrement configurable

La mémoire de Claude est une option activable dans les paramètres. Les utilisateurs peuvent choisir entre deux modes distincts :

Recherche et référence des conversations , qui permet à Claude de retrouver des échanges passés pour répondre plus précisément.

, qui permet à Claude de retrouver des échanges passés pour répondre plus précisément. Génération de mémoire à partir de l’historique, qui autorise le chatbot à créer automatiquement des résumés de ce qu’il apprend au fil des discussions.

Chaque utilisateur peut consulter et modifier un résumé de mémoire que Claude maintient à jour, afin de vérifier ce que le chatbot retient. Cette approche garantit une transparence totale sur les données mémorisées.

Une séparation claire entre les projets

Anthropic a également intégré un système de mémoire indépendante par projet. Dans la section Projects de Claude, chaque espace de travail dispose de sa propre mémoire dédiée, assurant une distinction nette entre les discussions personnelles et professionnelles.

Cette division évite les confusions entre différents contextes et facilite l’organisation des informations lorsque plusieurs sujets sont traités simultanément. C’est une fonctionnalité particulièrement utile pour les entreprises qui utilisent Claude pour gérer différents clients ou domaines d’activité.

Une étape clé dans la personnalisation de l’IA

Avec cette évolution, Anthropic poursuit sa stratégie d’amélioration continue de Claude, cherchant à rendre l’assistant plus cohérent, contextuel et productif. La mémoire automatique marque une étape cruciale vers une IA capable d’offrir un accompagnement véritablement personnalisé, tout en laissant le contrôle total à l’utilisateur.

En donnant la possibilité d’activer, de consulter et de modifier ce que l’IA retient, Anthropic se démarque de ses concurrents par une approche centrée sur la transparence et la maîtrise des données.

D’après TechCrunch, « cette mise à jour transforme Claude en un assistant conversationnel plus humain, capable d’apprendre sans empiéter sur la vie privée de l’utilisateur ».