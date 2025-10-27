Apple TV pourrait acquérir d’importants titres de Warner Bros

Apple serait intéressée par le rachat du vaste catalogue de contenus de Warner Bros. Discovery pour renforcer Apple TV, selon Bloomberg.

Un catalogue riche convoité par Apple

Warner Bros. Discovery détient HBO, CNN, Warner Bros., DC Entertainment, Discovery Channel, Cartoon Network, et bien d’autres marques majeures. Le groupe possède des milliers de films et de séries emblématiques.

Il envisagerait aujourd’hui d’être racheté par un grand acteur comme Paramount Skydance ou de revendre certaines activités, notamment sa branche streaming.

Selon deux personnes proches du dossier, Apple aurait exprimé son intérêt pour l’acquisition du catalogue de films et de séries de Warner Bros. Discovery, ainsi que de certains actifs de production.

D’autres sociétés comme Netflix, Comcast et Amazon auraient également manifesté leur intérêt.

Une stratégie de contenu qui évoluerait

Si une telle opération se concrétise, elle permettrait à Apple, ou à un autre acteur du streaming, d’enrichir considérablement son catalogue de contenus. Jusqu’à présent, Apple TV s’est surtout concentrée sur la création de productions originales, plutôt que sur l’achat ou la licence de programmes issus d’autres studios.

Dans le podcast The Town, le responsable des services d’Apple, Eddy Cue, a réagi aux spéculations sur un éventuel rachat de médias comme HBO :

« Je ne dis jamais non à rien, mais nous ne cherchons pas activement à acheter une entreprise, quelle que soit sa taille. Nous aimons construire les choses nous-mêmes. »

Il a ajouté :

« Écoutez, nous discutons avec beaucoup de gens. Parler et écouter est une bonne façon d’apprendre. Mais encore une fois, je ne dis jamais non à rien pour l’avenir. Ce n’est simplement pas notre approche. Nous aimons créer et concevoir nos propres projets, et c’est selon nous ce qui nous permet de nous démarquer. »

Apple garde la porte ouverte

Interrogé directement sur la possibilité qu’Apple rachète Warner Bros., Cue a répondu :

« Je serais surpris, mais encore une fois, je ne dis jamais non à rien, car on ne sait jamais ce que l’avenir réserve. »

D’après Bloomberg, Warner Bros. Discovery devrait commencer à faire signer des accords de confidentialité à des acheteurs potentiels dès cette semaine.

La semaine dernière, Apple a également annoncé un partenariat de 700 millions de dollars sur cinq ans, donnant à Apple TV l’exclusivité de la diffusion des courses de F1 aux États-Unis à partir de l’année prochaine.