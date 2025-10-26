L’iPhone 18 Pro pourrait prendre en charge la 5G par satellite

L’iPhone 18 Pro pourrait être le premier smartphone d’Apple à offrir une connectivité 5G complète par satellite, selon de nouvelles rumeurs provenant de sources asiatiques.

Une évolution majeure de la connectivité satellitaire

Depuis l’introduction de la fonction SOS d’urgence par satellite sur l’iPhone 14, Apple a progressivement renforcé son intérêt pour la communication sans réseau cellulaire traditionnel. Avec l’iPhone 18 Pro, la marque viserait à étendre cette technologie pour offrir un véritable accès à internet via le réseau satellitaire 5G.

Cela permettrait aux utilisateurs de naviguer sur le web, envoyer des messages et utiliser certaines applications même en l’absence totale de couverture mobile ou Wi-Fi.

Un partenariat renforcé avec Globalstar

Apple aurait intensifié son partenariat avec Globalstar, son fournisseur de services satellites, pour développer une infrastructure capable de gérer des connexions à haut débit. Les discussions porteraient sur une couverture mondiale plus stable, avec une latence réduite et une bande passante suffisante pour des usages basiques de données mobiles.

Selon certaines sources, Apple testerait également de nouvelles antennes plus compactes intégrées dans le châssis en titane de l’iPhone 18 Pro, afin d’assurer une réception stable sans compromettre le design.

Une fonction premium réservée aux modèles Pro

Cette connectivité 5G satellite serait exclusive aux modèles Pro dans un premier temps, en raison du coût élevé du matériel et du service associé. Apple pourrait proposer un abonnement intégré à iCloud+ ou à Apple One, offrant un quota mensuel de données satellite.

Si les tests s’avèrent concluants, la marque pourrait ensuite étendre cette fonctionnalité aux futurs iPhone standard, voire à d’autres appareils comme l’iPad ou l’Apple Watch.

Une avancée vers un iPhone toujours connecté

Cette nouveauté marquerait une étape importante dans la stratégie d’Apple visant à rendre l’iPhone totalement indépendant des réseaux terrestres. Avec une telle innovation, l’entreprise se positionnerait en avance sur ses concurrents comme Samsung ou Huawei, qui travaillent également sur des projets similaires de connectivité par satellite.