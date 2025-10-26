L’ancien employé d’Apple Sam Sung a finalement changé de nom

En 2012, un employé d’Apple nommé Sam Sung était devenu viral en raison de la ressemblance de son nom avec celui de Samsung, l’un des principaux concurrents d’Apple. Dans une interview récente accordée à Business Insider, il est revenu sur cette période, la réaction d’Apple, et les raisons qui l’ont poussé à changer de nom.

Une histoire devenue virale malgré lui

Tout a commencé lorsqu’une photo de sa carte de visite Apple a été publiée sur Reddit en 2012, se diffusant rapidement sur internet. Peu après, Apple l’a contacté pour savoir s’il était au courant de la publication, ce qui l’a rendu paranoïaque à l’idée de perdre son emploi. « J’étais tellement effrayé, je voulais juste garder la tête basse et conserver mon travail », a-t-il confié.

Apple réagit et tente de calmer la situation

Après qu’un journaliste l’a approché sur son lieu de travail, Apple l’a retiré du magasin, demandant aux employés de ne pas révéler son identité aux clients curieux. L’entreprise lui a également retiré ses cartes de visite.

Sung expliquait qu’il faisait semblant d’être quelqu’un d’autre quand on lui demandait s’il était “le vrai Sam Sung”, et que la plaisanterie avait fini par s’éteindre d’elle-même.

Un départ d’Apple et une vente caritative inattendue

Sung a quitté Apple en 2013, souhaitant tourner la page du commerce de détail. En 2014, il a mis aux enchères ses anciennes cartes de visite et des éléments de son uniforme Apple pour récolter des fonds à des fins caritatives.

Un changement de nom pour tourner la page

Il n’a changé de nom qu’après avoir quitté Apple, mais il admet que cette décision a été directement motivée par sa notoriété soudaine. « Je ne voulais pas être connu pour une blague d’internet », a-t-il déclaré.

Il a finalement choisi le nom Struan, en hommage à l’un de ses endroits préférés en Écosse. S’il ne regrette pas cette décision, il confie qu’il aimerait dire à son jeune moi de prendre la situation avec humour et de ne pas se laisser envahir par le stress lié à son emploi.