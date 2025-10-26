iPhone Air : Apple réduit la production de 80 %

La demande pour l’iPhone Air n’a pas répondu aux attentes d’Apple, et la chaîne d’approvisionnement réduit fortement les expéditions et la production, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Une baisse de capacité massive d’ici 2026

Les fournisseurs devraient réduire leur capacité de plus de 80 % d’ici le premier trimestre 2026, et certains composants à long délai de fabrication seront arrêtés d’ici fin 2025.

D’après Kuo, les mauvaises performances de l’iPhone Air montrent que les iPhone 17 et iPhone 17 Pro répondent déjà à la majorité de la demande haut de gamme, ne laissant que peu de place à un nouveau segment de marché.

Une adoption faible malgré un lancement médiatisé

Plusieurs rapports confirment que l’iPhone Air peine à séduire les consommateurs. La semaine dernière, Mizuho Securities affirmait qu’Apple allait réduire la production d’un million d’unités en raison de ventes décevantes, tandis que Nikkei rapportait plus tôt aujourd’hui qu’il n’existait “pratiquement aucune demande” pour ce modèle, poussant Apple à “réduire drastiquement sa production”.

Un échec partagé avec Samsung

Le concurrent d’Apple, Samsung, ferait face à la même situation avec son smartphone ultra-fin Galaxy S25 Edge. Les rapports indiquent que le développement de la prochaine génération aurait été annulé, suite à des ventes inférieures aux attentes.

Une stratégie de gamme à repenser pour Apple

Si les iPhone standard et iPhone Pro continuent de bien se vendre, Apple peine à trouver la bonne formule pour son quatrième modèle.

La marque avait déjà tenté le format iPhone mini de 5,4 pouces, qui n’a pas trouvé son public, avant de le remplacer par un iPhone Plus, version plus abordable du Pro Max, qui n’a pas mieux fonctionné.

L’iPhone Air, avec son design de 5,6 mm d’épaisseur et ses compromis techniques pour plus de légèreté, semble suivre le même chemin.

Un nouveau design d’iPhone attendu pour 2026

Selon les rumeurs, Apple pourrait introduire un nouvel iPhone pliable dès 2026, intégré à la gamme iPhone 18, marquant une nouvelle tentative pour diversifier la famille iPhone.