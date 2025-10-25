iPhone 17 Pro Orange Cosmique : certains modèles se décolorent

Apple ferait face à un nombre croissant de signalements concernant le coloris Orange Cosmique des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, dont la teinte évoluerait vers un ton rose doré ou rosé chez certains utilisateurs. Dans certains cas, cela aurait conduit à des remplacements d’appareils.

Une altération progressive du cadre en aluminium

Plusieurs publications sur Reddit et TikTok décrivent depuis une semaine un changement de couleur progressif du cadre en aluminium anodisé des iPhone 17 Pro. Le premier cas largement relayé provient de l’utilisateur DakAttack316 sur Reddit, qui explique que son iPhone 17 Pro Max Orange Cosmique a pris une teinte rosée sans avoir subi de traitement particulier.

D’autres témoignages confirment le même phénomène sur d’autres unités, avec la face arrière en verre conservant sa teinte d’origine, tandis que le contour en aluminium et la zone de l’appareil photo vireraient vers une teinte rose doré. Un autre rapport montre que le plateau photo d’un iPhone 17 Pro Orange Cosmique âgé de quatre jours semblait plus foncé que le reste du châssis en plein jour, alors même que l’appareil avait été conservé dans une coque transparente Apple.

Une réaction chimique liée aux solvants ou aux UV

Certains rapports attribuent la décoloration au contact de solvants à base de peroxyde ou à une exposition prolongée aux ultraviolets. Sur son site d’assistance, Apple précise : « Vous pouvez nettoyer les surfaces extérieures de votre iPhone avec une lingette contenant 70 % d’alcool isopropylique, 75 % d’alcool éthylique ou une lingette désinfectante Clorox. N’utilisez pas de produits contenant de l’eau de Javel ou du peroxyde d’hydrogène. Évitez toute humidité dans les ouvertures et ne plongez pas votre iPhone dans un produit nettoyant. Après désinfection, essuyez avec un chiffon doux, légèrement humide (avec de l’eau) et non pelucheux. »

Apple ne précise pas pourquoi l’utilisation du peroxyde est proscrite, mais la perte de couleur localisée sur le cadre métallique correspond à ce qui se produit lorsqu’un revêtement anodisé est exposé à des agents oxydants puissants. L’iPhone 17 Pro utilise de l’aluminium anodisé, un matériau poreux lors de la fabrication qui absorbe la teinture avant d’être scellé. Ce procédé permet à Apple d’obtenir la couleur vive de l’Orange Cosmique, mais rend également la teinte sensible aux dommages de la couche d’oxyde ou à la dégradation des pores sous l’effet des UV.

Les autres coloris ne semblent pas concernés

Les autres coloris moins saturés de l’iPhone 17 Pro ne présenteraient pas le même problème. De même, les finitions en titane et en verre des iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, qui ne sont pas teintées, seraient moins vulnérables à ce type d’altération.

Pour l’instant, Apple n’a publié aucune déclaration officielle sur ces cas de décoloration, mais certains utilisateurs affirment qu’Apple Support a remplacé leur appareil après inspection.