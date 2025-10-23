Le MacBook Air M5 attendu au printemps 2026, avec les Mac Studio et Mac mini M5

Apple prévoirait de lancer de nouveaux MacBook Air équipés de la puce M5 au printemps 2026, selon Bloomberg et le journaliste Mark Gurman. La marque travaillerait également sur des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, attendus plus tôt la même année.

Des évolutions internes, sans changement de design

Ni les MacBook Pro ni les MacBook Air ne devraient subir de modification esthétique, Apple se concentrant sur de simples mises à niveau de puces.

En revanche, pour le MacBook Pro, une refonte complète est prévue pour la fin 2026 ou le début 2027, ce qui marquera la première mise à jour de design depuis 2021.

Apple développerait en effet des MacBook Pro OLED plus fins, plus légers et dotés d’un écran tactile, une évolution majeure pour la gamme.

Le MacBook Air ne changera pas avant 2027

Le MacBook Air a déjà bénéficié d’un nouveau design en 2022, puis de l’arrivée d’un modèle 15 pouces en 2023.

Les rumeurs évoquent toutefois un nouvel écran LCD amélioré prévu pour 2027, laissant penser qu’un léger lifting pourrait accompagner cette mise à jour.

Des Mac Studio et Mac mini M5 en préparation

Apple travaillerait également sur de nouvelles versions du Mac Studio et du Mac mini, qui devraient être équipées des puces M5 Pro et/ou M5 Max.

Deux nouveaux écrans externes seraient également en développement, dont une seconde génération du Studio Display.

Il est possible que ces nouveaux moniteurs soient lancés en même temps que les Mac de bureau mis à jour, même si aucune date précise n’a encore été communiquée pour les prochaines versions du Mac mini et du Mac Studio.