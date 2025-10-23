Apple pourrait ignorer iPhone 19 et passer directement à iPhone 20

La nouvelle gamme d’iPhone qu’Apple lancera à l’automne 2027 s’appellera iPhone 20, et non iPhone 19, selon la société d’analyse Omdia.

Lors d’une conférence à Séoul (via ETNews), le chercheur en chef d’Omdia, Heo Moo-yeol, a confirmé les rumeurs selon lesquelles Apple prévoirait d’avancer la sortie de son iPhone standard au premier semestre de l’année, tout en apportant davantage de précisions sur la feuille de route jusqu’à la fin de 2027.

Un calendrier de lancement repensé

Dans la première moitié de 2027, Apple lancerait les iPhone 18e et iPhone 18. Puis, dans la seconde moitié de l’année, la marque présenterait une nouvelle génération d’iPhone Air, ainsi que les iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max et le deuxième iPhone pliable.

Ce changement ferait partie d’une stratégie plus large visant à réinitialiser la nomenclature des iPhone et à relancer la gamme à l’occasion du 20e anniversaire du produit. Apple aurait de solides raisons de sauter l’appellation iPhone 19. En 2017, pour le 10e anniversaire de l’iPhone, la firme avait déjà ignoré l’iPhone 9 pour passer directement à l’iPhone X (le chiffre romain pour 10), lancé aux côtés des iPhone 8 et iPhone 8 Plus.

Une année 2026 sans iPhone 18

Le plan d’Apple visant à déplacer la sortie du modèle standard au premier semestre, en parallèle d’un nouveau modèle « e », est désormais largement évoqué.

D’après Omdia, ce changement entraînerait une baisse temporaire de la demande dès l’an prochain, aucun iPhone 18 ne devant sortir en 2026. En conséquence, Apple réduirait temporairement ses commandes d’écrans de 20 millions d’unités. À long terme, cette baisse serait compensée par la croissance attendue des expéditions d’iPhone pliables.

En août, ETNews rapportait qu’Apple avait informé certains de ses fournisseurs que l’iPhone 18 ne ferait pas partie de la gamme d’automne 2026. L’entreprise se concentrerait alors uniquement sur des modèles haut de gamme dans la seconde moitié de l’année.

Vers un rythme de sortie semestriel

Selon The Information et l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple envisagerait d’adopter un calendrier de sortie semestriel afin de mieux répartir les ventes sur l’ensemble de l’année.

En lançant de nouveaux produits deux fois par an, Apple pourrait éviter la concentration des ventes au quatrième trimestre, traditionnellement portée par ses événements de septembre, et stimuler la demande pendant les périodes habituellement plus calmes.

La gamme iPhone 17 serait ainsi la dernière à suivre le cycle de lancement traditionnel d’Apple.

Omdia appelle initialement ce modèle du début 2027 « iPhone 20 », mais il s’agirait vraisemblablement d’une erreur, ce nom faisant plutôt référence à l’iPhone 18, comme le précise plus loin le rapport. Le véritable iPhone 20 devrait être lancé au premier semestre 2028.