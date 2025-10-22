OpenAI lance ChatGPT Atlas, un navigateur pour concurrencer Safari et Chrome

OpenAI a dévoilé ChatGPT Atlas, un navigateur web intelligent intégrant directement ChatGPT. Selon l’entreprise, le projet est né d’une question simple : « Et si vous pouviez discuter avec votre navigateur ? »

Un navigateur centré sur l’assistant conversationnel

ChatGPT Atlas inclut une barre latérale “Ask ChatGPT”, permettant de poser directement des questions à l’IA sans quitter le navigateur.

Grâce à cette intégration, ChatGPT peut analyser le contenu affiché et effectuer des actions comme résumer une page, comparer des produits, vérifier ou corriger du code, ou encore répondre à des questions sur un site en cours de lecture.

Le navigateur intègre une mémoire personnalisée, lui permettant d’apprendre à mieux connaître l’utilisateur au fil du temps.

Une expérience de recherche repensée

Les recherches s’ouvrent d’abord sur une réponse générée par ChatGPT, mais l’interface propose aussi des onglets rapides vers les résultats classiques, les images ou d’autres catégories.

La barre latérale ChatGPT reste visible pendant la navigation, faisant de l’IA un véritable compagnon de navigation.

Un agent capable d’agir sur le web

ChatGPT Atlas intègre Operator, l’agent d’IA d’OpenAI, capable d’exécuter des tâches en ligne comme réserver un restaurant, commander des courses, créer des listes d’achats à partir de recettes ou remplir des formulaires web.

Un outil “Cursor Chat” permet également d’éditer ou de corriger du texte directement dans le navigateur.

Un design familier et complet

Atlas conserve les fonctionnalités classiques d’un navigateur : onglets, favoris, historique, gestion des mots de passe, etc.

Son interface épurée rappelle celle de Safari ou Chrome, avec une barre de recherche standard.

Une disponibilité progressive sur plusieurs plateformes

ChatGPT Atlas est disponible dès aujourd’hui sur macOS, avec des versions iOS, Android et Windows prévues prochainement.

Le mode agent est réservé pour l’instant aux utilisateurs ChatGPT Plus et Pro.

Avec ChatGPT Atlas, OpenAI entre en concurrence directe avec Safari d’Apple et Chrome de Google.

Si Chrome propose déjà une intégration d’IA, Safari reste en retrait. Face à OpenAI, Google et Perplexity, Apple pourrait être poussée à intégrer Siri et d’autres outils d’intelligence artificielle à Safari pour rester compétitive.