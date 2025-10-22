iPhone 17 : les ventes dépassent celles des iPhone 16

La gamme iPhone 17 s’est mieux vendue que les modèles iPhone 16, enregistrant une hausse de 14 % durant les dix premiers jours de commercialisation aux États-Unis et en Chine, selon de nouvelles données de Counterpoint Research.

Un démarrage plus fort sur les deux plus grands marchés d’Apple

Counterpoint indique que ces chiffres représentent le premier signal tangible de la demande pour cette nouvelle génération d’iPhone sur les deux marchés les plus stratégiques d’Apple.

La croissance serait principalement portée par les ventes du modèle standard iPhone 17, notamment en Chine, ainsi que par l’augmentation des souscriptions à l’iPhone 17 Pro Max auprès des opérateurs américains proposant des plans subventionnés plus généreux.

Un succès marqué en Chine grâce au modèle standard

En Chine, les ventes du modèle de base à 799 dollars auraient presque doublé par rapport à celles de l’iPhone 16 sur la même période.

Counterpoint attribue cette performance à un excellent rapport nouveautés/prix, inchangé d’une année sur l’autre.

Selon Mengmeng Zhang, analyste senior, « l’iPhone 17 standard séduit fortement les consommateurs en offrant un rapport qualité-prix exceptionnel ».

La présence d’une nouvelle puce, d’un écran amélioré, d’un stockage de base plus élevé et d’un appareil photo avant repensé renforcerait encore son attractivité.

Des promotions et coupons viendraient amplifier la conversion dans les canaux de vente et chez les opérateurs.

L’iPhone 17 Pro Max stimule les ventes aux États-Unis

Aux États-Unis, Counterpoint Research souligne que les ventes de l’iPhone 17 Pro Max progressent plus rapidement que celles de l’iPhone 16 Pro Max sur la même période.

Les trois principaux opérateurs américains ont en effet augmenté les subventions de près de 100 dollars.

Selon Maurice Klaehne, analyste senior, ces offres plus avantageuses permettent aux opérateurs de fidéliser les clients sur des périodes de financement de 24 à 36 mois.

Cette stratégie pousse les consommateurs vers le haut de gamme, consolidant ainsi la position d’Apple sur le segment premium subventionné.

L’iPhone Air démarre plus modestement

L’iPhone Air affiche des performances légèrement supérieures à celles de l’iPhone 16 Plus, sur la même période.

Cependant, en Chine, son lancement a été retardé au 17 octobre en raison du processus d’approbation des opérateurs pour l’eSIM.

Selon Ivan Lam, analyste chez Counterpoint, bien que cette sortie représente une étape importante pour l’adoption de l’eSIM, la courte fenêtre de précommande et un rapport prix/spécifications moins avantageux par rapport au modèle standard limitent sa diffusion à un public plus niche.

Une dynamique positive pour la gamme iPhone 17

Counterpoint précise que la forte demande pour l’iPhone 17 standard en Chine et pour le Pro Max aux États-Unis s’est poursuivie au-delà de la période initiale de dix jours, confirmant que le cycle de lancement de l’iPhone 17 dépasse celui de l’iPhone 16 sur les deux marchés les plus cruciaux pour Apple.