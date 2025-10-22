Apple met à jour le Vision Pro avec la puce M5 et un nouveau Dual Knit Band

Apple a mis à jour son casque Vision Pro avec la nouvelle puce M5 et un bandeau Dual Knit Band offrant un meilleur confort.

Un design inchangé mais plus ergonomique

Le design général du Vision Pro reste le même, mais le nouvel accessoire améliore sensiblement le confort et la stabilité.

Le Dual Knit Band est disponible en trois tailles (petit, moyen et grand) et peut être acheté séparément pour 99 dollars.

Bonne nouvelle : il est compatible avec la version précédente du Vision Pro.

Les utilisateurs peuvent déterminer la taille qui leur convient via l’application Apple Store sur iPhone.

Un nouveau bandeau pour un meilleur équilibre

Apple explique que le Dual Knit Band est composé de deux sangles tricotées en une seule pièce.

La sangle supérieure traverse le sommet de la tête tandis que la sangle inférieure passe à l’arrière, intégrant des inserts en tungstène pour offrir un contrepoids qui améliore le confort, l’équilibre et la stabilité.

Les deux sangles peuvent être ajustées grâce à la molette Fit Dial.

Disponibilité du nouveau Vision Pro

Le Vision Pro équipé de la puce M5 est était disponible en précommande, et sa sortie officielle est prévue ce mercredi 22 octobre. Les premières livraisons aux clients débuteront à cette même date.