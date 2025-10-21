ChatGPT peut désormais interagir avec plusieurs applications au sein d’une même conversation

OpenAI a annoncé que les utilisateurs de ChatGPT peuvent désormais interagir avec plusieurs applications tierces directement dans leurs conversations.

Des applications intégrées aux discussions

Grâce au nouvel Apps SDK, les développeurs peuvent créer des outils qui s’intègrent naturellement dans les échanges avec ChatGPT.

Les premiers partenaires incluent Spotify, Canva, Zillow, Expedia, Booking.com, Coursera et Figma.

Les utilisateurs peuvent invoquer les applications par leur nom. Par exemple, il suffit de dire : « Spotify, crée une playlist pour ma soirée de vendredi. »

ChatGPT peut également suggérer automatiquement les applications pertinentes. Ainsi, lors d’une discussion sur l’achat d’un logement, ChatGPT pourrait faire apparaître Zillow pour explorer les annonces sur une carte interactive.

Une intégration facilitée grâce au Model Context Protocol

Le système repose sur le Model Context Protocol (MCP), qui permet à ChatGPT d’accéder aux sources de données, aux outils et aux flux de travail des applications connectées.

Ouverture aux développeurs et nouveaux partenaires à venir

L’Apps SDK est actuellement disponible en avant-première pour les développeurs.

OpenAI prévoit de lancer un répertoire complet pour les développeurs ainsi qu’un système de monétisation plus tard dans l’année.

De nouvelles applications comme DoorDash, Instacart, Uber et AllTrails seront ajoutées prochainement.

La fonctionnalité est accessible aux utilisateurs Free, Go, Plus et Pro, en dehors de l’Union européenne.