AirPods Max 2 : le point sur les rumeurs

Les AirPods Max d’Apple sont disponibles depuis près de cinq ans. Alors, que sait-on du modèle de seconde génération ?

Des AirPods Max plus légers à venir

D’après l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, les nouveaux AirPods Max seront plus légers que les modèles actuels, bien qu’on ne sache pas encore de combien.

Les AirPods Max actuels pèsent 386,2 grammes (sans l’étui de recharge), ce qui en fait l’un des casques haut de gamme les plus lourds de leur catégorie.

En dehors de cette réduction de poids, aucun autre changement précis n’a encore été confirmé.

Une sortie prévue pour 2027

Tant Mark Gurman de Bloomberg que Ming-Chi Kuo s’accordent à dire qu’une nouvelle génération d’AirPods Max est en préparation.

Kuo estime que les AirPods Max 2 entreront en production de masse en 2027, soit sept ans après la sortie du modèle d’origine.

Les nouveautés envisagées

En 2024, Apple a mis à jour les AirPods Max avec un port USB-C et de nouvelles couleurs, mais ils restent officiellement de première génération.

Ils ne bénéficient toujours pas de la puce H2 introduite avec les AirPods Pro 2, et n’ont donc pas accès aux fonctionnalités d’audio adaptatif.

Les fonctionnalités présentes sur les AirPods Pro 3 pourraient logiquement arriver sur la prochaine génération des AirPods Max, comme :

la résistance IP57 à la poussière, la transpiration et l’eau,

à la poussière, la transpiration et l’eau, la puce H2 ,

, la connectivité 2,4 GHz et 5 GHz ,

, la prise en charge de l’audio sans perte avec Apple Vision Pro,

avec Apple Vision Pro, les commandes vocales Siri ,

, la transparence adaptative et l’ audio adaptatif ,

et l’ , la protection contre les sons forts ,

, des fonctions de test auditif , amplification de la conversation et traduction en direct ,

, et , ou encore la puce U2 pour la localisation de précision.

Un design allégé et une meilleure durabilité

Un nouveau design semble probable, d’autant plus avec la réduction de poids annoncée et les critiques sur la fragilité de l’arceau en maille.

L’étui Smart Case, souvent jugé peu pratique car il ne fait qu’activer le mode basse consommation, pourrait lui aussi être repensé.

Une priorité moindre pour Apple

Selon Mark Gurman, la longue attente avant l’arrivée des AirPods Max 2 s’explique par une position commerciale ambiguë : « Trop populaires pour qu’Apple les retire du marché, mais pas assez pour justifier un gros investissement en R&D. »

L’équipe audio d’Apple se concentrerait davantage sur les mises à jour annuelles des AirPods classiques et sur l’intégration audio dans d’autres produits.