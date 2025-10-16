L’iPhone pliable de 2026 doté un cadre en titane et en aluminium ?

Le futur iPhone pliable d’Apple devrait être doté d’un cadre mêlant titane et aluminium, selon une note partagée aujourd’hui par l’analyste Jeff Pu à ses investisseurs.

Une utilisation accrue du titane dans les futurs modèles

Jeff Pu affirme qu’Apple étendra l’usage du titane à plusieurs modèles, notamment l’iPhone Fold et l’iPhone Air attendus en 2026. Ce n’est pas la première fois que l’on évoque une structure à métaux mixtes pour l’iPhone pliable. Plus tôt cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà indiqué qu’Apple combinerait plusieurs matériaux dans la conception du châssis.

Titane, aluminium ou acier inoxydable ?

Les avis divergent sur les matériaux utilisés. Jeff Pu parle d’un mélange de titane et d’aluminium, tandis que Ming-Chi Kuo évoque un cadre en titane et acier inoxydable, avec une charnière en titane et acier, et certains composants fabriqués en Liquidmetal pour une durabilité accrue.

Pu n’a pas précisé comment les deux métaux seraient combinés. Apple pourrait utiliser un alliage hybride titane-aluminium, ou bien réserver le titane aux zones structurelles et l’aluminium aux parties moins sollicitées, afin de réduire le poids du dispositif.

Un design fin et renforcé

L’iPhone pliable serait aussi fin que 4,5 mm une fois ouvert, soit plus fin encore que l’iPhone Air. Une telle finesse nécessite une grande rigidité du châssis, d’où le choix du titane pour éviter les problèmes de torsion.

L’expérience du cadre en titane sur l’iPhone Air s’est révélée positive : plusieurs tests de flexion ont montré que le matériau utilisé par Apple résiste efficacement à la déformation.

Un lancement prévu pour 2026

L’iPhone pliable d’Apple devrait intégrer la gamme iPhone 18 et être lancé en septembre 2026. Les rumeurs évoquent un écran d’environ 5,5 pouces lorsqu’il est plié, qui s’ouvrirait pour atteindre près de 7,8 pouces une fois déployé.