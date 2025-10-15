Instagram envisage une application sur téléviseur, comme YouTube et TikTok

Instagram prépare une application destinée aux téléviseurs dans le but d’accroître la visibilité de ses vidéos et d’élargir son audience. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la plateforme pour rivaliser avec YouTube, déjà bien implanté sur ce support, ainsi qu’avec TikTok.

Lors de la conférence Bloomberg Screentime à Los Angeles, Adam Mosseri, patron d’Instagram, a déclaré : « Si le comportement et la consommation sur ces plateformes se déplacent vers la TV, alors nous devons aussi aller vers la TV ». L’idée en est encore au stade exploratoire, aucune date de lancement officiel n’a été annoncée.

Trois milliards d’utilisateurs mensuels

Mosseri a exprimé ses regrets de ne pas avoir développé plus tôt une version adaptée aux écrans de télévision. Il estime que les vidéos verticales, désormais omniprésentes sur la plateforme, pourraient facilement trouver leur place dans une expérience télévisuelle. Cependant, Instagram ne prévoit pas d’investir dans des contenus exclusifs, comme les événements sportifs en direct, préférant se concentrer sur l’optimisation de ses formats existants.

Avec ses trois milliards d’utilisateurs mensuels, Instagram a profondément évolué. D’un réseau centré sur la photo, il est devenu une plateforme axée sur la messagerie, les Stories et surtout les Reels, son format vidéo court inspiré de TikTok. L’entreprise renforce cette orientation en plaçant l’icône Reels au centre de la navigation et en testant, notamment en Inde, une version de l’application où les Reels s’affichent par défaut.

Profitant de l’interdiction de TikTok en Inde, Instagram cherche à s’imposer comme la principale alternative. Il a lancé Edits, une application de montage vidéo concurrente de CapCut, pour attirer les créateurs de contenu locaux. Adam Mosseri mise sur cette dynamique pour faire d’Instagram une plateforme vidéo incontournable, capable de s’adapter à tous les écrans, du smartphone jusqu’au téléviseur.