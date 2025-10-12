iPhone 17e : toutes les rumeurs à ce jour

Début 2025, Apple a lancé l’iPhone 16e, un modèle à 599 dollars destiné à remplacer la gamme iPhone SE en tant qu’option d’entrée de gamme. Désormais que la série iPhone 17 est disponible, de nombreux utilisateurs se demandent si un iPhone 17e est prévu.

Date de sortie prévue

Selon plusieurs sources fiables, Apple devrait lancer l’iPhone 17e en 2026. L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré en mai que la marque prévoyait de sortir l’appareil au premier semestre de l’année prochaine, dans le cadre d’une nouvelle stratégie de mise à jour annuelle pour ses iPhone abordables.

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg a également confirmé l’arrivée d’un iPhone 17e en début d’année prochaine.

Une rumeur plus ancienne, publiée en avril, indiquait déjà que l’iPhone 17e approchait de la phase de production d’essai, mais évoquait une sortie en mai 2026 plutôt qu’en février, mois où l’iPhone 16e avait été commercialisé.

Un écran OLED toujours abordable

D’après The Elec, Apple conserverait la même dalle OLED que celle de l’iPhone 16e, un écran Super Retina XDR initialement introduit avec l’iPhone 14. Ce choix permettrait à Apple de réduire les coûts en utilisant des composants déjà produits à grande échelle.

L’écran de l’iPhone 16e affiche un contraste de 2 000 000:1, une luminosité maximale typique de 800 nits et jusqu’à 1 200 nits en HDR. Sa définition est de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp, légèrement inférieure à celle de l’iPhone 16.

Une puce A19 pour de meilleures performances

Selon Bloomberg, l’iPhone 17e serait équipé de la même puce A19 que l’iPhone 17, gravée en 3 nanomètres. Elle comprend un CPU à six cœurs (deux de performance et quatre d’efficacité) et un GPU à cinq cœurs, offrant des gains notables en puissance et en autonomie.

La puce intègre également un Apple Neural Engine à 16 cœurs, avec un accélérateur neuronal dans chaque cœur GPU, améliorant les performances de Siri et des modèles d’IA locaux. La rétroaction matérielle du ray tracing permettra quant à elle un rendu graphique de qualité console sur mobile.

Dynamic Island ou encoche ?

D’après le leaker Digital Chat Station, l’iPhone 17e adopterait un nouveau design intégrant la Dynamic Island, à la place de l’encoche traditionnelle encore présente sur l’iPhone 16e.

Ce dernier reprenait le design de l’iPhone 14, tandis que le 17e pourrait s’inspirer de l’iPhone 15, plus arrondi et déjà doté de la Dynamic Island. Cependant, certains doutes subsistent, car le maintien du même écran OLED que le 16e pourrait limiter cette évolution esthétique.

Et après ?

Selon Ming-Chi Kuo, un iPhone 18e serait déjà prévu pour le premier semestre 2027, aux côtés de l’iPhone 18 standard. Apple adopterait ainsi un nouveau calendrier de lancement scindé, avec les modèles Pro commercialisés à l’automne et les versions standard et e au printemps suivant.