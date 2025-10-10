Xbox Game Pass : la hausse de prix de 50 % est reportée dans certains pays

Microsoft a reporté la hausse de 50 % du prix du Xbox Game Pass Ultimate pour certains abonnés, mais uniquement si leur abonnement est à renouvellement automatique. Cette mesure concerne plusieurs pays : Allemagne, Corée du Sud, Inde, Irlande et Pologne.

Hausse déjà effective en France

Concrètement :

Les abonnés actuels dans ces marchés continuent de payer leur tarif existant (par exemple, 17,99 € par mois en Irlande) tant que l’abonnement reste actif et automatique.

Les nouveaux abonnements dans ces pays verront le tarif augmenter immédiatement.

Si un abonné existant annule puis reprend son abonnement, il devra payer le nouveau prix en vigueur.

Microsoft précise qu’il s’agit d’un report, et non d’une annulation : les abonnés recevront au moins 60 jours de préavis avant que la hausse ne soit appliquée. Dans d’autres pays, comme la France, la hausse est déjà effective pour les nouveaux abonnés depuis le 1er octobre et s’appliquera aux abonnés existants lors du prochain cycle de facturation.

L’objectif de cette mesure est à la fois de se conformer aux régulations locales et d’éviter que les utilisateurs contournent l’augmentation en profitant du report.