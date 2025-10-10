Spotify : l’audio sans perte est enfin disponible en France

Spotify déploie enfin l’audio sans perte (lossless) en France, une fonctionnalité attendue depuis des années par les audiophiles. Après les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie, l’Hexagone rejoint désormais la liste des pays où cette option est disponible pour les abonnés Premium.

Les utilisateurs français ont commencé à voir apparaître aujourd’hui le paramètre “Lossless” dans l’application Spotify. Pour l’activer, il suffit d’ouvrir son profil, d’aller dans « Préférences et confidentialité » → « Qualité du contenu multimédia », puis de sélectionner « Lossless ». Le déploiement étant progressif, il est possible que l’option n’apparaisse pas immédiatement sur tous les comptes.

Spotify utilise le format FLAC en 24 bits / 44,1 kHz, soit une qualité « CD » améliorée. Cela reste inférieur à ce que proposent certains concurrents : Apple Music, Tidal et Qobuz montent jusqu’à 24 bits / 192 kHz, offrant une restitution encore plus précise.

Au niveau de ses rivaux

Malgré tout, cette avancée place enfin Spotify au niveau de ses rivaux sur le plan de la qualité audio – un terrain où le service de streaming avait pris du retard. La lecture en lossless est déjà prise en charge par Spotify Connect sur plusieurs appareils audio haut de gamme (Sony, Bose, Samsung, Sennheiser). Sonos et Amazon devraient rejoindre la liste d’ici la fin du mois.

Attention cependant : cette qualité audio consomme beaucoup plus de données. Spotify estime jusqu’à 1 Go par heure d’écoute, contre environ 140 Mo/h en qualité “Très élevée” (320 kbps). Il est donc recommandé d’utiliser une connexion Wi-Fi stable, avec un débit d’au moins 1,5 à 2 Mb/s, pour éviter les coupures.

Comme prévu, seuls les abonnés Premium ont accès à cette fonctionnalité, toutes formules confondues. Les utilisateurs du plan gratuit ne peuvent pas en bénéficier. Ce lancement marque une étape majeure pour Spotify, qui comble enfin un retard historique sur la qualité audio. Pour beaucoup d’auditeurs, c’est l’occasion de redécouvrir leurs playlists préférées avec un nouveau niveau de clarté et de profondeur sonore.