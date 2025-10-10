Netflix propose une nouvelle offre TV… qui permet de jouer à des jeux vidéo

À partir de cette semaine, les abonnés Netflix peuvent jouer directement depuis leur smart TV. L’application propose un onglet « Games » qui donne accès à plusieurs titres multijoueurs. Le smartphone sert aussi de manette pour contrôler les jeux.

Netflix commence avec cinq titres conçus pour le jeu en groupe. Les jeux disponibles sont Boggle Party, LEGO Party!, Party Crashers: Fool Your Friends, Pictionary: Game Night et Tetris Time Warp. L’accent est mis sur l’interaction sociale et le plaisir partagé.

Jeu multijoueur

Cette offre vise à prolonger l’expérience des utilisateurs au-delà du simple visionnage de séries ou de films. Netflix cherche à créer de nouvelles formes d’engagement. Le choix des « Party Games » reflète cette volonté de privilégier la convivialité et le jeu collectif.

La plateforme veut que les utilisateurs passent plus de temps à interagir, tout en restant sur Netflix. Cette stratégie s’inscrit dans un mouvement plus large du groupe vers le jeu mobile. Netflix explore le gaming depuis 2021 avec des titres sur smartphone.

Le nouveau format permet de jouer sur grand écran sans matériel supplémentaire. Le cloud gaming est utilisé pour diffuser les jeux directement sur la télévision. Les abonnés n’ont donc pas besoin de consoles ou de manettes physiques. L’initiative pourrait transformer l’usage du service, le rendant plus interactif. La société cherche à se positionner comme un acteur du jeu vidéo social.

L’enjeu est de fidéliser les abonnés par l’expérience ludique. Netflix n’est plus seulement un service de streaming vidéo. La plateforme veut devenir un lieu où regarder et jouer en même temps. L’avenir dira si cette approche séduira les téléspectateurs.

La réussite dépendra de l’adhésion des utilisateurs aux jeux proposés. Si le concept prend, Netflix pourrait étendre son catalogue de titres. L’objectif est de créer une offre unique, mêlant contenu vidéo et expérience ludique. Cette évolution montre la volonté de Netflix d’innover constamment. Le jeu devient un moyen de renforcer la communauté d’abonnés. Le pari est de prolonger l’engagement sur la plateforme sur le long terme.