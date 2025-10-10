Jeux Switch piratés : Nintendo réclame 4,5 millions de dollars à un modérateur Reddit

Nintendo a engagé une action en justice contre James Williams, alias Archbox, devant le tribunal fédéral de Washington. L’entreprise japonaise lui réclame 4,5 millions de dollars, l’accusant d’avoir dirigé un vaste réseau de distribution illégale de jeux Switch.

Depuis 2019, Williams aurait géré plusieurs plateformes pirates diffusant des copies non autorisées de jeux Nintendo, tout en assurant la modération du forum Reddit r/SwitchPirates, où des milliers d’utilisateurs échangeaient conseils et liens vers ces boutiques illégales. Selon le dossier judiciaire, il aurait joué un rôle central, à la fois comme administrateur technique et promoteur actif du piratage.

Comportement “non coopératif”

Nintendo l’accuse aussi d’avoir conçu ou diffusé des outils permettant de contourner les protections de la console, facilitant l’accès massif aux jeux piratés. L’entreprise affirme que son influence sur la communauté Reddit a contribué à l’expansion du phénomène, notamment par la sollicitation de dons et la diffusion de tutoriels.

En mars 2024, Nintendo avait tenté un règlement à l’amiable. Williams avait reconnu la violation des droits de l’entreprise et promis sa coopération, mais les négociations ont rapidement échoué. Nintendo dénonce son comportement « non coopératif », soulignant qu’il aurait supprimé des preuves et ignoré les relances.

Malgré plusieurs avertissements, aucun avocat ne s’est manifesté pour représenter le défendeur. Face à cette impasse, Nintendo demande désormais un jugement par défaut et des dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur, trafic de dispositifs de contournement et rupture de contrat.

Cette affaire s’inscrit dans la stratégie globale du constructeur pour éradiquer le piratage de ses jeux. Après ses succès judiciaires contre Dstorage en France et la fermeture de plusieurs sites comme Nsw2u par le FBI, Nintendo cible désormais les acteurs communautaires. Le procès Archbox pourrait ainsi marquer un tournant en établissant la responsabilité des modérateurs impliqués dans la promotion de contenus illégaux.