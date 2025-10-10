Google lance son Mode IA pour la recherche en Europe... sauf en France

Le Mode IA de la recherche Google arrive enfin en Europe après plusieurs mois d’attente, mais la France fait figure d’exception. Cette nouvelle fonctionnalité, déjà déployée aux États-Unis et dans d’autres régions du monde, permet d’obtenir des réponses générées par intelligence artificielle directement dans les résultats de recherche.

L’utilisateur peut poser des questions complexes, mêlant plusieurs sujets, et obtenir une réponse synthétique, visuelle et multimodale occupant l’ensemble de l’écran. Google explique que ce mode a été conçu pour les internautes qui souhaitent aller au-delà des simples liens et obtenir une assistance intelligente lors de leurs recherches.

Fluidifier la navigation

Concrètement, un bouton dédié permet d’activer le Mode IA après avoir saisi une requête, tandis qu’un raccourci « Aller plus loin » invite à approfondir les réponses. L’objectif est de fluidifier la navigation en regroupant dans un même espace les informations les plus pertinentes.

Selon Google, la demande des utilisateurs pour ce type d’expérience a fortement augmenté, certains allant jusqu’à ajouter le mot « IA » à la fin de leurs requêtes afin d’obtenir des résultats plus contextuels.

Cependant, si la fonctionnalité est désormais disponible dans plus de quarante pays, la France reste pour l’instant exclue du déploiement. Nick Fox, responsable de la recherche chez Google, a expliqué sur X (ex-Twitter) que cette absence est due à des « incertitudes réglementaires » propres au cadre français. Ces contraintes juridiques empêchent le lancement de certaines innovations liées à l’intelligence artificielle.

Google affirme vouloir proposer rapidement le Mode IA aux utilisateurs français dès que la situation sera clarifiée. En attendant, les internautes de l’Hexagone devront se contenter de la version classique du moteur de recherche, tandis que leurs voisins européens profitent déjà d’une expérience enrichie par l’intelligence artificielle.