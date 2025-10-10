Free Mobile va améliorer son VPN gratuit en vous faisant choisir le pays

Free Mobile a lancé mVPN, un service VPN gratuit et illimité pour ses abonnés, qui se veut pour l’instant simple et basique. L’opérateur a développé le service en interne, en veillant à ce qu’il soit facile à utiliser, avec par exemple une limite de connexion de 12 heures par session.

Depuis la ligne principale

Xavier Niel, fondateur de Free, a précisé que l’activation de mVPN ne pouvait se faire que depuis la ligne principale de l’abonné, qui doit être majeur, répondant ainsi aux critiques liées à l’accès potentiel aux sites pour adultes sans vérification d’âge.

Le VPN s’appuie sur le réseau propre de Free, garantissant ainsi un fonctionnement intégré à l’infrastructure de l’opérateur. Free Mobile prévoit plusieurs améliorations pour l’avenir, dont la possibilité de choisir le pays de l’adresse IP, ce qui permettrait d’accéder à des contenus géolocalisés comme le proposent d’autres services VPN tels que Proton VPN ou NordVPN.

Cette fonctionnalité n’a pas encore de date précise de déploiement, et il reste à voir si elle sera disponible d’ici la fin de l’année ou seulement l’an prochain. mVPN s’inscrit dans la volonté de Free de proposer des services simples et sécurisés pour ses abonnés, tout en restant gratuit et illimité.