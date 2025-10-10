Elon Musk met fin à une bataille judiciaire de 128 millions de dollars avec d’anciens dirigeants de Twitter

Après plus d’un an de procédure, Elon Musk et plusieurs anciens dirigeants de Twitter ont trouvé un accord pour mettre fin à un litige évalué à 128 millions de dollars.

Le document déposé devant le tribunal fédéral du district nord de Californie précise que le règlement dépend de « certaines conditions » à remplir dans les semaines à venir. Tant que ces obligations ne sont pas exécutées, les échéances judiciaires sont suspendues.

Tourner la page des polémiques

Les plaignants, parmi lesquels Parag Agrawal, ex-PDG de Twitter, Ned Segal, directeur financier, Vijaya Gadde, directrice juridique, et Sean Edgett, avocat général, accusaient Musk d’avoir volontairement évité de verser leurs indemnités de départ après le rachat de Twitter en 2022 pour 44 milliards de dollars.

Selon la biographie d’Elon Musk par Walter Isaacson, ce dernier aurait accéléré la finalisation du rachat pour licencier les dirigeants avant que leurs paiements ne deviennent exigibles.

Cet accord symbolise une étape dans la longue saga judiciaire qui a suivi l’acquisition du réseau social, rebaptisé X. Les débuts de l’ère Musk avaient été marqués par des mesures drastiques de réduction des coûts, incluant des licenciements massifs, la résiliation de baux et des coupes budgétaires importantes.

Avec ce règlement, Elon Musk semble vouloir tourner la page des polémiques liées à son rachat, même si la procédure pourrait reprendre dès le 31 octobre si les conditions de l’accord ne sont pas respectées. Cet accord constitue donc un moyen de clore, au moins provisoirement, l’un des épisodes les plus controversés de son empire technologique.