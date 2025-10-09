TAG Heuer Connected Calibre E5 : la nouvelle smartwatch est « Made for iPhone »

TAG Heuer a dévoilé sa nouvelle montre connectée Connected Calibre E5, désormais dotée de la certification « Made for iPhone », marquant ainsi l’abandon du système Wear OS de Google au profit d’une plateforme interne.

Un nouveau design et deux tailles de boîtier

Trois ans après le lancement de la Calibre E4, la Connected Calibre E5 arrive en deux formats : 45 mm et une version plus compacte de 40 mm. Les deux modèles sont équipés d’une puce Qualcomm Snapdragon 5100+.

Le modèle 45 mm dispose d’un écran AMOLED de 1,39 pouce, tandis que le 40 mm embarque un écran AMOLED de 1,20 pouce. Tous deux bénéficient d’un retour haptique amélioré, d’une luminosité accrue et d’une meilleure réactivité tactile.

TAG Heuer OS : un système maison pensé pour la rapidité

Depuis sa première montre connectée en 2015, TAG Heuer utilisait Wear OS, mais la marque a désormais choisi de créer son propre système : TAG Heuer OS.

Développé par une équipe de 60 ingénieurs à Paris, ce nouveau système offre une interface plus fluide, de nouvelles animations et des menus simplifiés pour une navigation plus rapide, que ce soit via l’écran tactile ou les boutons mécaniques.

Une compatibilité renforcée avec les iPhone

Le changement le plus notable réside dans l’obtention de la certification « Made for iPhone » (MFi), qui fait partie du programme de licence matériel d’Apple. Cette certification garantit une meilleure intégration logicielle et matérielle avec les iPhone.

Les avantages incluent :

Un appairage plus rapide et plus stable via Bluetooth et Wi-Fi

et plus stable via et Des mises à jour synchronisées avec iOS

Une compatibilité complète pour les notifications, la gestion des appels et la synchronisation des données de santé

TAG Heuer indique que près de 70 % de ses utilisateurs connectent leur montre à un iPhone, rendant cette transition particulièrement stratégique.

Des fonctions sport et bien-être complètes

La Calibre E5 conserve un large éventail de capteurs pour la santé et le sport : fréquence cardiaque, taux d’oxygène dans le sang (SpO2), variabilité du rythme cardiaque, suivi du sommeil, rythme respiratoire et calories brûlées.

Elle embarque également une boussole, un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, ainsi qu’un GNSS double bande pour une précision GPS accrue.

En revanche, aucune application tierce, Google Pay ou connectivité LTE ne sont proposées.

Autonomie et prix

La montre peut gérer les appels vocaux grâce à son microphone et son haut-parleur intégrés, tout en offrant la réception de notifications, le contrôle de la musique et des widgets personnalisables.

TAG Heuer annonce une autonomie allant jusqu’à trois jours en mode basse consommation pour le modèle 45 mm (et environ deux jours en usage normal). Le modèle 40 mm atteint 1,5 à 2 jours avec l’écran toujours activé.

La charge rapide permet une journée complète d’autonomie en 30 à 40 minutes, et une recharge totale en 90 minutes via une station USB-C redessinée.

La TAG Heuer Connected Calibre E5 est disponible dès maintenant dans les boutiques TAG Heuer et en ligne, à partir de 1 850 euros.