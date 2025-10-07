Vous pouvez désormais acheter des produits directement dans ChatGPT

OpenAI a annoncé une nouvelle fonctionnalité baptisée Instant Checkout, qui permet aux utilisateurs de ChatGPT d’acheter des articles provenant de marchands Etsy et Shopify sans quitter l’application ni le site web de ChatGPT.

Acheter directement depuis ChatGPT

Grâce à Instant Checkout, ChatGPT peut rechercher des produits correspondant à la demande de l’utilisateur et, si l’article provient d’Etsy ou d’un marchand utilisant Shopify, l’achat peut se faire directement dans ChatGPT. Les produits éligibles afficheront un bouton « Buy », et les abonnés pourront payer avec la carte enregistrée sur leur compte ou via d’autres moyens de paiement.

Cette nouvelle fonctionnalité repose sur le Agentic Commerce Protocol de Stripe et est disponible pour les utilisateurs ChatGPT Plus, Pro et Free aux États-Unis.

Pour le moment, seuls les achats d’un article à la fois sont possibles, mais OpenAI travaille déjà sur la prise en charge des paniers multi-produits. L’entreprise prévoit également d’étendre Instant Checkout à d’autres marchands et régions. Les commerçants peuvent d’ores et déjà commencer à développer leur intégration et postuler pour rejoindre le programme.

Les vendeurs paieront une petite commission sur chaque transaction réussie, mais OpenAI assure que les articles disponibles via Instant Checkout ne seront pas favorisés dans les résultats. En cas de doublon, ChatGPT prendra en compte la disponibilité, le prix, la qualité et la compatibilité avec Instant Checkout pour améliorer l’expérience utilisateur.

Nouvelles options de contrôle parental

En parallèle, OpenAI ajoute des contrôles parentaux à ChatGPT, permettant aux parents de lier leur compte à celui de leur adolescent afin d’adapter les paramètres à un usage approprié à son âge.

Les parents peuvent notamment limiter les horaires d’utilisation, désactiver le mode vocal, désactiver la mémoire ou encore bloquer la génération d’images.

Un système de détection des comportements à risque

OpenAI introduit également un nouveau système de détection de détresse psychologique destiné aux adolescents. Si ChatGPT identifie des signes potentiels d’automutilation ou de danger, une petite équipe examinera la situation et, en cas de détresse aiguë, les parents seront contactés.