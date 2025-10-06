Apple teste une version LLM de Siri avec une app similaire à ChatGPT

Apple a conçu une application interne inspirée de ChatGPT pour aider ses ingénieurs à tester la nouvelle version de Siri, selon Bloomberg. Malheureusement, cette application ne sera pas disponible pour le public, car elle est réservée aux tests internes.

Une application pour tester le nouveau Siri

Cette application permet de tester les nouvelles fonctionnalités de Siri, notamment une meilleure compréhension du contexte, une interaction plus fluide entre les applications, et une intégration plus poussée avec les données personnelles.

Elle se présente comme une application de type chatbot, organisée en plusieurs conversations sur différents sujets. L’app est capable de se souvenir et de faire référence à des discussions précédentes, tout en prenant en charge des échanges prolongés.

Un Siri plus intelligent grâce aux modèles de langage

Apple travaille sur une version plus intelligente de Siri depuis le lancement d’iOS 18. À l’origine, la firme comptait dévoiler un Siri basé sur Apple Intelligence dans cette mise à jour, mais a finalement repoussé le projet à 2026, jugeant que la technologie n’était pas encore à la hauteur de ses standards.

Le plan initial a donc été abandonné, et Apple a décidé de reconstruire Siri sur une nouvelle architecture, en accélérant sa transition vers un LLM (Large Language Model). Cette future version reposera sur des modèles de langage avancés, comparables à ceux de ChatGPT, Claude ou Gemini.

Le Siri basé sur LLM sera capable de mener des conversations continues, de fournir des réponses plus naturelles et humaines, et d’exécuter des tâches plus complexes.

Un lancement prévu pour 2026

Apple prévoit de lancer cette version LLM de Siri au début de l’année 2026, probablement avec iOS 26.4 attendu en mars. Cela marquera un an de retard sur le calendrier initial de l’entreprise.

En parallèle, Apple planifie une refonte visuelle de Siri, avec une apparence plus humanoïde, potentiellement inspirée du logo Finder du Mac.

Un partenariat possible avec d’autres géants de l’IA

Apple aurait également discuté avec Anthropic, OpenAI et Google, envisageant de s’appuyer sur un modèle externe plutôt que sur ses propres solutions internes pour propulser cette nouvelle version de Siri.