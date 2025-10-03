Xbox Game Pass : le prix augmente à 26,99 €/mois, une hausse de 50 % !

Microsoft a annoncé une refonte majeure de son service Xbox Game Pass, avec une nouvelle nomenclature et surtout une forte hausse du prix de son offre la plus complète. Rebaptisées Essential, Premium et Ultimate, les formules remplacent respectivement Core, Standard et Ultimate.

Les tarifs des deux premières restent inchangés, à 8,99 € pour Essential et 12,99 € pour Premium, mais l’abonnement Ultimate passe de 17,99 € à 26,99 € par mois, soit une augmentation de 50 %. Cette décision intervient quelques mois après la hausse du prix des consoles Xbox Series X et S.

Des jeux en plus

L’offre Essential conserve son rôle d’entrée de gamme avec le multijoueur en ligne, un catalogue d’une cinquantaine de jeux sur console et PC, le cloud gaming illimité ainsi que des récompenses via le programme Xbox Rewards.

L’abonnement Premium élargit le choix à plus de 200 titres disponibles sur consoles, PC et appareils compatibles, avec des incontournables comme Minecraft, GTA V ou Forza Horizon 5, mais aussi des sorties plus récentes comme Diablo 4 ou Hogwarts Legacy. Les nouveaux jeux Xbox publiés par Microsoft rejoignent le service dans l’année suivant leur lancement, à l’exception des prochains Call of Duty.

La formule Ultimate reste la plus riche avec plus de 400 jeux accessibles sur console, PC et cloud, et surtout les nouveautés Xbox Game Studios disponibles dès le premier jour. Microsoft promet plus de 75 lancements day-one par an.

Pour compenser la hausse de prix, l’abonnement intègre désormais Ubisoft+ Classics et Fortnite Crew en plus d’EA Play, ainsi que 45 nouveaux titres comme Prince of Persia: The Lost Crown et Skull and Bones. Les utilisateurs du cloud gaming bénéficieront par ailleurs d’une meilleure qualité et de temps d’attente réduits.