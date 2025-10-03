Xbox Game Pass : la hausse de prix s’accompagne d’une expérience publicitaire agressive

À la suite de l’annonce d’une hausse de 50 % du prix du Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft fait face à une vague de critiques concernant sa stratégie marketing jugée intrusive.

Dès le démarrage de leur console, de nombreux joueurs se retrouvent confrontés à des publicités en pleine page vantant le Game Pass.

Pour ceux ayant annulé leur abonnement après l’annonce de l’augmentation, l’expérience se dégrade encore davantage : l’interface d’accueil affiche des promotions envahissantes pour un service qu’ils ne possèdent plus, avec des bandeaux pour des jeux comme Hogwarts Legacy indiquant « Disponible avec Game Pass Ultimate et Premium », générant confusion et frustration. Même les abonnés actifs constatent que l’espace visuel consacré au Game Pass occupe plusieurs icônes de jeux qu’ils possèdent réellement.

Communication critiquée

La communication de Microsoft est également critiquée. Les e-mails envoyés aux utilisateurs mettent en avant les avantages du Game Pass sans jamais évoquer l’augmentation de tarif, donnant l’impression d’un manque de transparence.

Parallèlement, ceux souhaitant résilier leur abonnement ont rencontré d’importants problèmes techniques, avec des temps de chargement prolongés rendant le site quasi inutilisable. Bien que la situation se soit légèrement améliorée, ces difficultés ont renforcé la frustration générale.

Face à cette réaction négative et à la baisse des ventes de consoles, les experts envisagent plusieurs évolutions pour le service. L’une des pistes serait l’introduction d’un abonnement moins cher financé par la publicité, à l’instar des modèles adoptés par Netflix ou Disney+. Cependant, de nouvelles hausses de prix restent possibles, laissant présager que l’écosystème Xbox pourrait continuer à se transformer profondément dans les mois à venir.