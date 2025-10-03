Meta va utiliser vos conversations avec l’IA pour personnaliser les publicités

À partir du 16 décembre, Meta commencera à exploiter vos conversations avec son assistant d’intelligence artificielle, Meta AI, pour personnaliser les publicités et recommandations sur ses plateformes.

Concrètement, si vous discutez de recettes de cuisine avec le chatbot, l’entreprise pourra en déduire vos centres d’intérêt et vous proposer des annonces ciblées, des publications d’amis sur le sujet ou encore des suggestions de groupes Facebook liés. Meta souligne que cette méthode s’inscrit dans la continuité des signaux qu’elle collecte déjà, comme vos “likes” sur des pages ou des publications.

Contenus influencés

Si vos comptes Facebook, Instagram ou WhatsApp sont liés via le centre de comptes, vos interactions avec Meta AI sur une plateforme pourront influencer les contenus affichés sur une autre.

Cependant, la société affirme qu’elle n’utilisera pas les échanges concernant des thématiques sensibles, comme les opinions politiques, les croyances religieuses, la santé ou l’orientation sexuelle. Les politiques existantes sur ces données resteront en vigueur. Les conversations chiffrées, notamment sur Messenger et WhatsApp, ne sont pas concernées par ce changement.

Les notifications liées à cette mise à jour commenceront à être envoyées aux utilisateurs dès le 7 octobre. S’il restera possible d’ajuster ses préférences publicitaires générales, il ne sera pas envisageable de désactiver spécifiquement l’analyse des conversations avec l’IA. Le déploiement sera mondial, mais exclura dans un premier temps l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, où Meta doit encore clarifier des points réglementaires. On peut toutefois s’attendre à ce que cette pratique s’étende à ces marchés ultérieurement.