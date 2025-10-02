Pourquoi les gouvernements devraient envisager de soutenir les crypto-monnaies ?

Débats et interrogations sont suscités autour des crypto-monnaies depuis plus d’une décennie. Son entrée sur le marché s’est faite de façon soudaine et rien ne prévoyait qu’elles puissent occuper la place qu’elles ont aujourd’hui au sein de l’économie mondiale. Autrefois vues comme de simples actifs spéculatifs, les cryptomonnaies sont aujourd’hui au cœur des échanges politiques et économiques mondiaux.

Mis à part la volatilité et les controverses, cette monnaie électronique représente le point de rupture capable de transformer la gouvernance, le commerce et les finances. À l’heure actuelle, certains pays embrassent tendrement cette innovation pour faire face à la compétitivité, tandis que d’autres pays jouent encore la carte de la prudence. Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir pourquoi tous les gouvernements devraient encadrer la crypto-monnaie.

Développement des crypto-monnaies et leurs usages pratique

Loin du phénomène spéculatif auquel les crypto-monnaies étaient liées, elles représentent aujourd’hui des solutions financières concrètes dans les jeux d’argent en ligne. De nombreuses plateformes de casinos, en l’occurrence, les sites qui acceptent les dépôts et retraits en crypto, prouvent par l’adoption de ces actifs numériques qu’ils peuvent réellement s’intégrer à l’économie de façon pragmatique. De la sorte, les utilisateurs de ces casinos en ligne peuvent retirer rapidement leurs gains.

Dans de nombreux pays et services à travers le monde, la vitesse à laquelle les gens adoptent les crypto-monnaies ne fait qu’accélérer. Elles servent ainsi d’outils d’investissement, de monnaie pour les paiements transfrontaliers ou encore de moyens de financement.

Un gouvernement qui refuse de reconnaître cette tendance, prend le risque de passer à côté d’opportunités majeures sachant que les contextes d’usage de ces actifs numériques se multiplient rapidement. Ainsi, les crypto-monnaies sont utilisées dans des domaines tels que : la finance décentralisée (DeFi), le gaming, l’e-commerce et les transferts des fonds, entre autres.

Les cryptos favorisent l’innovation technologique et financière

L’impact des crypto-monnaies sur l’innovation est remarquable et c’est cet argument qui devrait convaincre les gouvernements. Les blockchains sous-jacentes à ces monnaies sont à l’origine de solutions inédites. On peut ainsi mentionner quelques-unes de ces solutions telles que : traçabilité accrue, contrats intelligents, réduction des intermédiaires et automatisation des transactions.

À l’heure actuelle, les startups, les talents et les investisseurs sont davantage attirés par les pays qui encouragent ce type d’innovation tels que le Singapour ou la Suisse par exemple. Cela signifie qu’il y aura plus d’avantages à adopter des politiques d’accompagnement que celles du blocage. Ce qui pourrait permettre de stimuler les écosystèmes locaux dans le but d’acquérir une position de leader technologique sur le plan mondial.

Une réponse aux besoins exigeants des nouvelles générations

Les crypto-monnaies sont davantage adoptées par la Gen Z et les millennials que par les plus anciens. En effet, c’est un public qui a vu le jour avec l’économie numérique grâce à la facilité d’accès aux appareils connectés tels que les smartphones et tablettes. Ils espèrent par ailleurs bénéficier de solutions financières transparentes, modernes et surtout adaptées à leur mode de vie presque totalement digital.

Afin de renforcer la confiance que cette jeune génération a en les institutions, les gouvernements devraient intégrer les crypto-monnaies à l’économie officielle. Par contre, si les gouvernements ne se montrent pas flexibles et posent des restrictions à tous les niveaux, ces publics pourraient choisir de se tourner exclusivement vers des solutions décentralisées. Ce qui aura pour effet de les aider à échapper au contrôle et à la fiscalité dans leur pays.

La proactivité de la régulation en Europe

Les règles entre États membres seront désormais harmonisées dans un cadre juridique bien défini. C’est dans cette optique que le règlement MiCA (Market in Crypto-Assets) a été récemment adopté par l’Union européenne. Cela prouve à suffisance qu’il est possible pour les gouvernements d’adopter les crypto-monnaies tout en créant un cadre favorable où elles pourront se développer véritablement. Le but derrière tout ce remaniement est d’attirer des entreprises de la blockchain tout en protégeant les consommateurs. L’Europe espère ainsi créer une industrie assez compétitive face aux États-Unis et à l’Asie.

Les cryptos pour une inclusion financière et la facilitation des paiements internationaux

Dans le domaine des transferts des fonds transfrontaliers, les crypto-monnaies ont déjà démontré leur efficacité. Les informations de la banque mondiale laissent entendre que les frais de transfert classiques varient entre 6 et 8 % pourtant cela pourrait chuter à moins 1 % avec les crypto-monnaies.

Une telle solution représente une véritable aubaine pour de nombreux pays en développement où la majorité de la population évolue loin de la bancarisation. Ainsi, avec seulement un smartphone, n’importe quel individu pourra stocker, recevoir, transférer de l’argent sans être obligé de passer par les services bancaires. Si les gouvernements décident d’encadrer ce système, ils pourront accélérer l’inclusion financière tout en stimulant l’activité économique locale.

Une véritable opportunité économique et fiscale à encadrer

Jusqu’ici, la principale crainte de nombreux gouvernements est que les crypto-monnaies échappent au système fiscal. Où ils semblent faire fausse route, c’est qu’un bon encadrement de cette industrie pourrait, au contraire, la transformer en une nouvelle source de recette pour les trésors locaux. En prenant l’exemple des États-Unis par exemple, on verra qu’ils ont décidé d’imposer les gains issus du trading dans le cadre des plus-values.

Plutôt que de restreindre les crypto-monnaies, les gouvernements pourraient créer un cadre légal transparent dans le but de capter aisément une partie des flux générés et de rassurer les investisseurs par la même occasion. Mettre sur pied un tel système nécessite la mise en place d’outils de surveillance adaptés ainsi qu’une réelle collaboration entre pays, sachant que les actifs numériques franchissent naturellement toutes les frontières.

Solution pour réduire la dépendance aux monnaies dominantes

À l’heure actuelle, une grande partie du commerce international repose principalement sur le dollar américain. Cette souveraineté monétaire devrait constituer une raison valable pour laquelle les gouvernements doivent réguler les crypto-monnaies. En s’appuyant sur des Blockchains publiques et sur leurs propres solutions numériques, plusieurs pays pourraient réduire leur dépendance à cette souveraineté monétaire. Dans le de contrôler l’avenir des paiements digitaux, la Chine a pris les devants en créant son Yuan numérique.

Aussi appelé le e-CNY ou plus officiellement, renminbi numérique, il s’agit d’une monnaie numérique à paiement électronique créée et émise par la banque populaire de Chine. Par ailleurs, elle montre le chemin à suivre aux autres pays et ceux-ci doivent rapidement s’engager afin de faire partir de la révolution au lieu de simplement subir cette transformation. Chaque pays devrait évaluer l’impact du système économique mondial actuel sur son économie locale et faire une projection pour voir ce que pourrait lui apporter une transformation. Sur cette base, il leur sera plus facile de prendre des décisions et d’intégrer les crypto-monnaies à leur économie locale pour sortir du lot.

Criminalité financière et volatilité : deux défis à surmonter

Vanter uniquement les bons côtés de la crypto-monnaie serait de mauvaise foi, car certains risques y sont également liés. Lorsqu’on pense à l’adopter de façon massive dans le commerce du quotidien, sa volatilité constitue un frein à ne pas négliger. De plus, on pointe également du doigt certaines transactions en lien avec le financement d’activités illégales ou encore de blanchiment d’argent. Étant donné la sécurité que la blockchain offre pour cette solution, il pourrait être difficile d’imaginer un gouvernement laisser toutes ces transactions se faire sans pouvoir y mettre fin. En effet, il est impossible d’accéder au compte de quelqu’un d’autre sans avoir accès à ces clés privées.

Cependant, ces problèmes ne sont pas éternels, car de nombreuses solutions tentent de voir le jour régulièrement pour résoudre les problèmes liés à la volatilité et aux activités suspectes. C’est le cas notamment des stablecoins liés à des monnaies fiat ou encore des outils d’analyse blockchain équipés pour tracer des flux suspects. Lorsque les gouvernements décident d’encadrer et de réguler cette industrie, cela leur donne l’occasion de réduire les menaces et de garder un œil sur les différentes transactions. Aussi, cela leur permet de bénéficier de tous les avantages qui découlent de cet écosystème.

Tenir compte des expériences réussies dans le monde

Si un gouvernement décide de s’engager aujourd’hui dans la régulation des crypto-monnaies, il ne sera pas le premier, car plusieurs pays avant lui ont déjà montré la voie. Au Salvador, le Bitcoin est une monnaie légale. L’objectif de cette décision est surtout de faciliter le transfert d’argent des expatriés tout en attirant les investissements étrangers. On a aussi la Suisse qui a choisi de construire un environnement favorable aux crypto-monnaies. Cela a naturellement attiré des entreprises spécialisées dans la Blockchain. Au Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis sont reconnus comme hub crypto et web3.

Ces différents exemples prouvent à suffisance qu’en mettant en place une bonne stratégie, il sera possible pour n’importe quel gouvernement de combiner à la fois régulation efficace, innovations et attractivité économique. En effet, le fait que cela fonctionne ailleurs prouve juste que c’est une solution financière à la portée de tous tant que vous savez vous y prendre.

Conclusion

À l’heure actuelle, il n’est plus question pour les gouvernements de choisir si oui ou non ils pourront adopter les crypto-monnaies. En effet, ce soutien est devenu une nécessité stratégique pour les gouvernements à travers le monde. Les bénéfices sont indéniables. Que ce soit pour attirer les investissements, stimuler l’inclusion financière, favoriser l’innovation ou pour renforcer la souveraineté monétaire, tous les bénéfices sont bien visibles. Sur le plan pragmatique, les risques sont aussi bien réels, mais peuvent être minimisés avec de bonnes stratégies.

FAQ

Quels sont les avantages pour un gouvernement de réguler les crypto-monnaies ?

Encadrer les crypto-monnaies permet de réduire la dépendance aux monnaies dominantes, attirer les investissements étrangers, stimuler l’économie numérique locale. Cela permet aussi de surveiller les transactions, de réduire les blanchiments d’argent, de faciliter les paiements internationaux, etc.

Quels sont les pays ayant déjà intégré les crypto-monnaies dans leur économie locale ?

Parmi les pays ayant déjà adopté les crypto-monnaies, on peut citer le Salvador, les Émirats Arabes Unis ainsi que la Suisse.

Pourquoi les crypto-monnaies sont de plus en plus appréciées ?

Les cryptos offrent la possibilité d’effectuer des transactions de façon anonyme et instantanée. Elles ne sont pas soumises au contrôle de certaines institutions et sont ouvertes à tous.