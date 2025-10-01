Les iPhone Air & iPhone 17 Pro surpassent les modèles de l’an dernier dans les tests de solidité

L’iPhone Air, ultra-fin et léger, est conçu avec un châssis en titane durable, et comme cela a déjà été démontré, il résiste très bien à la flexion malgré son épaisseur de seulement 5,6 mm. Moins d’informations avaient circulé sur sa résistance aux chutes, mais l’assureur Allstate Protection Plans a publié aujourd’hui les résultats de son test annuel de chute, offrant un aperçu de la durabilité de l’iPhone Air et des modèles d’iPhone 17 Pro.

Résultats des tests de résistance à la flexion

Les iPhone Air et iPhone 17 Pro utilisent le Ceramic Shield 2 à l’avant comme à l’arrière, qu’Apple décrit comme plus résistant aux chocs et aux rayures que le verre classique. L’iPhone Air bénéficie d’un cadre en titane, tandis que l’iPhone 17 Pro utilise un cadre en aluminium, avec un design qui intègre davantage d’aluminium qu’auparavant et un simple rectangle de Ceramic Shield à l’arrière pour la recharge MagSafe.

Lors des tests de pliage, l’iPhone Air a résisté jusqu’à 190 livres de pression avant de céder, contre 200 livres pour l’iPhone 17 Pro. L’iPhone 17 Pro Max a fait encore mieux avec une résistance jusqu’à 240 livres. À titre de comparaison, l’iPhone 6, tristement célèbre pour le bendgate, se pliait à seulement 110 livres de pression.

Résultats des tests de chute

Lors d’une chute face contre terre de six pieds de haut, les écrans des iPhone Air et iPhone 17 Pro se sont brisés. Bien que les appareils soient restés fonctionnels, le Ceramic Shield 2 s’est révélé trop tranchant pour être utilisé à mains nues.

Lors d’une chute sur le dos, l’iPhone 17 Pro n’a subi que de légères rayures grâce à son cadre en aluminium. L’iPhone Air, en revanche, a vu son panneau arrière se fissurer, mais il restait utilisable.

L’année dernière, l’iPhone 16 Pro Max avait échoué plus sévèrement : son écran était inutilisable après une chute face contre terre de six pieds, et son dos en verre s’était brisé dès la première chute, rendant l’appareil dangereux à manipuler. Cette année, les iPhone 17 Pro se révèlent nettement plus durables que les iPhone 16 Pro, et cette meilleure solidité se retrouve aussi sur l’iPhone Air, même s’il reste moins résistant aux chutes que l’iPhone 17 Pro.

Étanchéité et durabilité générale

Allstate ne réalise plus de tests d’immersion, car les iPhone offrent désormais une excellente résistance à l’eau. Les iPhone 17 Pro et l’iPhone Air conservent la certification IP68, leur permettant de résister à une immersion de 30 minutes jusqu’à 6 mètres de profondeur.

Puisque Allstate réalise ses tests de chute de manière rigoureuse et répétée chaque année, les résultats sont une bonne indication de l’évolution de la durabilité. Les affirmations d’Apple sur l’amélioration de la robustesse semblent donc exactes, même si le Ceramic Shield 2 reste un matériau proche du verre, avec toujours un risque de casse.

En conditions réelles, l’angle, la hauteur et la surface d’impact déterminent l’issue d’une chute. Un étui de protection ou une couverture AppleCare+ reste donc fortement recommandé.