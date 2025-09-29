Les Xiaomi 17 sont là, avec un écran OLED à l’arrière

Xiaomi a officialisé sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme avec les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max, en sautant directement le numéro 16 pour se placer face à l’iPhone 17 d’Apple. Tous trois embarquent le dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et se distinguent par des choix marqués en matière d’autonomie et d’innovations matérielles.

Le Xiaomi 17 mise sur la robustesse : un écran de 6,3 pouces, une énorme batterie de 7 000 mAh, la charge filaire 100 W et sans fil 50 W, ainsi qu’un bloc photo avec quatre capteurs de 50 mégapixels. Il sera commercialisé à partir de 4 499 yuans (539 €).

Ecran OLED arrière

Le Xiaomi 17 Pro, lui, introduit l’écran arrière OLED de 2,66 pouces, placé autour du module photo. Il permet d’afficher des notifications, fonds d’écran, post-it virtuels, contrôles multimédia, et peut même servir pour jouer avec un étui spécifique. Ce modèle conserve un format compact mais avec une batterie de 6 300 mAh, pour un prix de 4 999 yuans (599 €).

Enfin, le Xiaomi 17 Pro Max pousse les curseurs : un écran principal de 6,9 pouces, la batterie record de 7 500 mAh, et le même écran secondaire que la version Pro. Il sera proposé à partir de 5 999 yuans (719 €).

Disponibles en Chine dès le 27 septembre 2025, les Xiaomi 17 devraient arriver sur le marché international autour de février 2026, si le constructeur suit le calendrier de la génération précédente.