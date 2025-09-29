Le CEO de Nintendo of America Doug Bowser quitte Nintendo

Doug Bowser quittera la présidence de Nintendo of America le 31 décembre 2025, mettant fin à un mandat débuté en 2019 après la succession de Reggie Fils-Aimé.

Moins médiatique que ses prédécesseurs, il laisse derrière lui une filiale transformée, qui s’est ouverte au cinéma et aux parcs à thème, tout en poursuivant le développement des consoles et franchises phares de la marque. Ce départ intervient peu après le lancement réussi de la Switch 2, mais ne semble pas lié à ce succès commercial.

Réorganisation

La réorganisation prévoit une répartition inédite des responsabilités. Devon Pritchard, vice-présidente exécutive en charge des revenus, du marketing et de l’expérience consommateur, deviendra présidente de Nintendo of America.

Parallèlement, Satoru Shibata, déjà membre clé du siège japonais, sera nommé CEO de la branche américaine tout en conservant ses fonctions actuelles. Cette double nomination illustre un recentrage des décisions vers le Japon, marquant une évolution structurelle importante.

Bowser aura supervisé une période faste, malgré des critiques sur la culture interne de NoA, la politique tarifaire ou encore les cartouches incomplètes de la Switch 2. « Diriger Nintendo of America a été l’honneur d’une vie », a-t-il déclaré en évoquant la nécessité de laisser place à « la prochaine génération de leadership ».

Avec Pritchard et Shibata, Nintendo engage une transition à la fois symbolique et stratégique. Le duo devra améliorer le dialogue avec les joueurs, tout en consolidant l’expansion mondiale de la marque face à une concurrence qui ne cesse de se renforcer.