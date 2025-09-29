ChatGPT Pulse vous propose un briefing quotidien personnalisé

OpenAI a présenté Pulse, une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui transforme l’IA en assistant proactif, capable de générer des rapports personnalisés pendant la nuit. Conçu pour devenir un rituel matinal, Pulse livre chaque jour cinq à dix synthèses sous forme de cartes visuelles.

Elles peuvent concerner aussi bien l’actualité sportive que des suggestions plus personnelles, comme des idées de costumes d’Halloween ou un itinéraire de voyage pour enfants.

Echange direct

Chaque carte peut être ouverte pour un rapport détaillé, puis enrichie via un échange direct avec ChatGPT. Les utilisateurs peuvent aussi demander de nouveaux rapports automatisés ou donner leur avis. Afin d’éviter la surcharge d’information, Pulse s’interrompt volontairement après quelques suggestions avec le message : « Super, c’est tout pour aujourd’hui ».

La personnalisation repose sur l’intégration des « Connecteurs » de ChatGPT, qui permettent d’accéder à Gmail, Google Agenda ou encore à la mémoire activée de l’IA. Ainsi, Pulse peut extraire les mails importants de la nuit, préparer un résumé de la journée et adapter ses rapports aux conversations passées.

Dans un premier temps, l’accès reste limité aux abonnés Pro (200 $/mois), en raison des coûts élevés en calcul et des capacités restreintes des serveurs. OpenAI collabore avec Oracle et SoftBank pour construire de nouveaux data centers et prévoit une extension progressive aux abonnés Plus, puis à l’ensemble des utilisateurs. L’ambition à terme est d’enrichir Pulse avec des actions concrètes, comme réserver un restaurant ou rédiger des brouillons d’e-mails.