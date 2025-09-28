Vous n’allez pas acheter l’iPhone 17 Pro ? Voici ce qui est attendu pour l’iPhone 18 Pro

Alors que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max n’arriveront pas avant un an, plusieurs rumeurs commencent déjà à circuler, offrant un premier aperçu de ce que prépare Apple.

Certaines fuites précoces s’avèrent exactes, mais rien n’est confirmé à ce stade et les plans d’Apple peuvent encore évoluer.

Une Dynamic Island plus petite

Selon le compte Weibo Instant Digital, les iPhone 18, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient équipés d’une Dynamic Island légèrement plus petite, mais sans Face ID sous l’écran.

Des rumeurs similaires avaient circulé pour l’iPhone 17 Pro, mais la taille de la Dynamic Island n’avait finalement pas changé. Cette fois, la réduction semble plus probable, comme une étape vers l’iPhone tout en verre prévu pour le 20e anniversaire. Le Face ID sous l’écran, en revanche, ne serait pas attendu avant l’iPhone 19 Pro ou plus tard.

Instant Digital, suivi par environ 1,5 million d’abonnés, a déjà révélé des informations justes, comme le système de refroidissement par chambre à vapeur de l’iPhone 17 Pro ou encore la finition Jaune de l’iPhone 14. Toutefois, toutes ses prédictions ne se sont pas vérifiées.

Une zone MagSafe translucide

D’après Digital Chat Station, les iPhone 18 Pro conserveront un design globalement similaire à celui des iPhone 17 Pro. Le module photo arrière garderait son plateau avec trois objectifs en disposition triangulaire, et les tailles d’écran resteraient inchangées (6,3 pouces et 6,9 pouces).

La principale nouveauté serait une zone arrière en Ceramic Shield avec un design légèrement transparent, sans précision supplémentaire. Cela pourrait se traduire par une apparence plus givrée que celle des iPhone 17 Pro.

Une ouverture variable pour l’appareil photo principal

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’appareil photo principal 48 mégapixels Fusion des iPhone 18 Pro pourrait introduire une ouverture variable.

Contrairement aux modèles actuels (du 14 Pro au 17 Pro) qui utilisent une ouverture fixe de ƒ/1,78, les utilisateurs pourraient régler la quantité de lumière entrant dans le capteur. Cela offrirait un meilleur contrôle de la profondeur de champ, même si l’impact réel reste à évaluer compte tenu de la taille réduite des capteurs d’iPhone.

Autres rumeurs en circulation