L’iPhone du 20e anniversaire devrait adopter un écran OLED plus lumineux et plus fin

Apple devrait équiper son iPhone du 20e anniversaire d’une technologie OLED fournie par Samsung appelée COE (Color Filter on Encapsulation), afin de rendre l’écran plus lumineux et plus fin que les générations précédentes, rapporte ETNews.

Une nouvelle approche de l’OLED

Dans une dalle OLED classique, un film polarisant est placé au-dessus de l’écran pour réduire les reflets et améliorer le contraste. Mais ce film absorbe aussi une partie de la lumière, diminuant la luminosité et l’efficacité énergétique.

Avec la technologie COE, Apple supprimerait totalement le polariseur et appliquerait directement le filtre colorimétrique sur la couche de protection de l’OLED. Résultat : une pile d’affichage plus fine, laissant passer davantage de lumière, donc une meilleure luminosité sans consommer plus d’énergie.

Un design encore plus fin

La suppression de couches permettrait également de réduire l’épaisseur globale de l’écran, contribuant à un design d’iPhone plus mince. Le défi pour Apple sera toutefois de gérer les reflets et l’éblouissement, probablement grâce à des revêtements avancés et des matériaux au niveau des pixels pour préserver la lisibilité en extérieur.

Une première sur un iPhone non pliant

Si Apple introduit le COE dans son iPhone 2027 (qui coïncidera avec le 10e anniversaire de l’iPhone X), ce sera la première utilisation de cette technologie sur un appareil non pliant de la marque.

De son côté, Samsung prévoit d’intégrer le COE à son Galaxy S26 Ultra en 2026, après l’avoir inauguré en 2021 dans le Galaxy Z Fold 3 afin de gagner en finesse.

Vers un iPhone anniversaire radical

Selon les rumeurs, l’iPhone du 20e anniversaire pourrait bénéficier d’un redesign majeur, avec un écran totalement sans bordures et incurvé sur les quatre côtés. Ce modèle arriverait après l’iPhone pliant prévu en 2026, marquant une étape importante dans l’évolution du design Apple.