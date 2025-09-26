iPhone 17 Pro : quelle coloris choisir entre Argent, Orange & Bleu ?

L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max sont disponibles en seulement trois coloris, ce qui simplifie le choix. Avec leur nouveau design monocoque en aluminium, leur découpe en verre, leur style bicolore et leur plateau photo pleine largeur, ces modèles se démarquent nettement de leurs prédécesseurs. Contrairement aux années précédentes, aucune option gris, noir ou or n’est proposée.

Il est aussi important de réfléchir à l’utilisation d’une coque : le large plateau photo reste visible avec la plupart des modèles, laissant apparaître davantage la couleur du téléphone. Choisir une teinte qui s’harmonise bien avec sa coque est donc essentiel.

Argent : le choix le plus classique et polyvalent

La finition Argent est la plus intemporelle et pratique. Elle reflète bien la lumière, se marie avec presque toutes les coques et fonds d’écran, et reste la seule couleur qui s’accorde parfaitement avec la coque transparente officielle d’Apple.

Elle a aussi l’avantage de mieux masquer les rayures et éclats : l’aluminium brut sous la couche anodisée est très proche de la teinte de surface, ce qui rend les imperfections discrètes. Moins audacieuse que le Orange cosmique et moins élégante que le Bleu intense, l’option Argent reste la plus sûre pour conserver un aspect « comme neuf » au fil du temps.

Choisissez Argent si vous recherchez un look neutre et durable.

Bleu intense : élégant mais fragile face aux rayures

Le Bleu intense est la couleur la plus sobre, souvent perçue comme noire jusqu’à ce que la lumière révèle ses reflets bleus profonds. C’est l’option idéale pour ceux qui choisissaient auparavant un modèle gris ou noir.

Elle confère à l’iPhone 17 Pro un style moderne et professionnel, mais elle est aussi la plus sensible aux rayures et éclats. Les tests montrent que cette finition marque rapidement, en particulier sur les arêtes et coins du plateau photo. Même les micro-rayures causées par des clés ou des pièces peuvent être visibles.

Choisissez Bleu intense si vous voulez un look sombre et professionnel, mais acceptez le risque de voir apparaître des traces d’usure.

Orange cosmique : audacieux et distinctif

Le Orange cosmique est la couleur la plus originale et la plus voyante de cette génération. C’est aussi celle qui signale le plus clairement que vous possédez le dernier modèle, Apple n’ayant jamais proposé une telle teinte auparavant.

Le contraste entre le cadre en aluminium orange profond et le dos en verre céramique plus clair crée un effet visuel unique. Selon l’éclairage, la teinte varie entre ambre chaud et orange métallique brûlé. Cette finition masque relativement bien les petites rayures et marques légères, même si les éclats sur les bords révéleront l’aluminium brut en dessous.

Choisissez Orange cosmique si vous voulez un iPhone distinctif et audacieux, pensé pour attirer les regards.