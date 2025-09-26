Apple étend Tap to Pay sur iPhone à Monaco et 4 autres pays européens

Apple a annoncé aujourd’hui que Tap to Pay sur iPhone est désormais disponible en Estonie, Lettonie, Lituanie, à Monaco et en Norvège, permettant aux commerçants de toutes tailles d’utiliser un iPhone comme terminal de paiement sans contact.

Une fonctionnalité déjà bien installée

Lancée pour la première fois en février 2022 aux États-Unis, Tap to Pay permet aux iPhone d’accepter des paiements via Apple Pay, cartes bancaires sans contact et autres portefeuilles numériques. Toutes les transactions sont chiffrées, et Apple ne collecte aucune donnée concernant les achats ou les acheteurs.

L’avantage majeur est qu’aucun terminal supplémentaire n’est nécessaire : l’iPhone utilise la technologie NFC pour authentifier les paiements en toute sécurité. La saisie du code PIN est également supportée, avec des options d’accessibilité.

Les services de paiement compatibles

Les prestataires prenant en charge Tap to Pay sur iPhone dans ces contrées sont :

Estonie : SumUp et Revolut

: SumUp et Revolut Lettonie : SumUp

: SumUp Lituanie : SumUp et Revolut

: SumUp et Revolut Monaco : Adyen et BNP Paribas

: Adyen et BNP Paribas Norvège : Adyen, Nexi, PayPal, Stripe, SumUp, Surfboard Payments et Viva.com

Compatibilité et usage

Tap to Pay sur iPhone est disponible à partir de l’iPhone XS et fonctionne comme une transaction Apple Pay classique. Le vendeur n’a qu’à ouvrir l’application, enregistrer la vente et présenter son iPhone au client, qui règle avec son moyen de paiement sans contact.

Apple tient à jour sur son site la liste complète des pays où Tap to Pay sur iPhone est disponible.