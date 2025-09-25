Legion Go 2 : la console Windows de Lenovo est déjà en rupture de stock

La Lenovo Legion Go 2 connaît un démarrage spectaculaire, au point d’être en rupture de stock sur de nombreux sites de vente. Le constructeur a confirmé une demande bien supérieure à ses prévisions initiales, ce qui a entraîné des retards d’expédition et même l’annulation de certaines précommandes.

Ce succès ne s’explique pas uniquement par le prix, mais surtout par ses caractéristiques techniques : un écran OLED de 8,8 pouces à 144 Hz, des manettes détachables et un processeur AMD Ryzen Z2 qui en font une référence dans le segment des consoles portables Windows haut de gamme.

1100 dollars minimum

Le modèle de base est proposé à environ 1 100 dollars, avec des versions plus puissantes allant jusqu’à 32 Go de RAM et 2 To de stockage.

Face à cet engouement inattendu, Lenovo expédie déjà de nouveaux stocks vers ses partenaires, tout en promettant de rouvrir rapidement les précommandes en ligne.

Cette forte demande pourrait aussi être liée à l’attention accrue portée récemment aux Xbox ROG Ally, qui ont contribué à populariser le concept de consoles portables capables de faire tourner un vaste catalogue de jeux issus de multiples plateformes.

La Legion Go 2 profite ainsi d’un contexte favorable pour s’imposer comme un produit phare.



