Le prochain jeu Wolverine enfin dévoilé

Insomniac Games a créé l’événement lors du State of Play du 24 septembre 2025 en dévoilant Marvel’s Wolverine dans le segment final de la conférence. Attendu depuis son premier teaser en 2021, le jeu se présente comme une future référence du genre action-aventure superhéroïque.

La nouvelle bande-annonce montre plusieurs lieux emblématiques liés au personnage, allant des forêts canadiennes au Japon, en passant par Madripoor et le quartier sombre de Low Town.

Une vidéo des coulisses du développement donne aussi des éclairages sur la vision du studio : Logan y est décrit comme un héros tourmenté, imprévisible et hanté par ses pertes de mémoire.

Sauvagerie

Il est incarné par l’acteur australien Liam McIntyre, connu pour Spartacus. Le ton du jeu s’annonce brutal, avec des affrontements sanglants et des effets visuels appuyés, renforçant la sauvagerie du mutant.

Si la réalisation est impressionnante, certains titres récents comme Death Stranding 2 ou Hellblade 2 placent la barre encore plus haut techniquement. Omega Red et Mystique figurent déjà parmi les antagonistes confirmés, augurant d’une galerie d’ennemis familiers.

Développé avec Marvel Games et Sony Interactive Entertainment, le jeu sera une exclusivité PlayStation 5, prévue pour l’automne 2026, avec plus d’informations attendues au printemps prochain.