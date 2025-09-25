iPhone pliable : « deux iPhone Air en titane » reliés par une charnière ?

Le futur iPhone pliable d’Apple, attendu pour l’an prochain, adopterait un design ultra-fin rappelant “deux iPhone Air en titane côte à côte”, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un design inédit mais un prix premium

Dans sa newsletter Power On, Gurman explique que ce premier iPhone pliable sera « super fin et une prouesse de design », combinant le format le plus fin jamais conçu par Apple avec la technologie de pliage. Mais cette avancée technique devrait s’accompagner d’un prix d’entrée d’au moins 2 000 $.

L’iPhone Air lancé la semaine dernière mesure seulement 5,64 mm d’épaisseur, un record pour un iPhone. Mais il reste légèrement plus épais que l’iPad Pro M4 (5,3 mm).

Production et calendrier

La fabrication de l’iPhone pliable sera confiée à Foxconn en Chine, malgré des spéculations sur une possible production en Inde. La sortie resterait prévue pour 2026, autour de la fenêtre traditionnelle de lancement d’automne d’Apple.

Spécifications techniques attendues

L’analyste Ming-Chi Kuo a déjà évoqué plusieurs détails :

un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces ,

et un , un prix compris entre 2 000 et 2 500 $ ,

, pas de Face ID , remplacé par Touch ID intégré au bouton latéral pour économiser de l’espace interne,

, remplacé par pour économiser de l’espace interne, un châssis en titane ,

, un double module photo arrière, accompagné d’un capteur avant utilisable aussi bien plié que déplié.

Une entrée tardive sur le marché pliable

L’iPhone pliable arriverait dans un marché déjà dominé par la gamme Galaxy Z de Samsung, plaçant Apple en nouvel entrant tardif après des années de rumeurs autour de ce projet.