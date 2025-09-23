Steam va cesser de supporter Windows en version 32 bits

Valve a confirmé qu’à partir du 1er janvier 2026, Steam ne sera plus compatible avec les versions 32 bits de Windows. Concrètement, il ne sera plus possible d’installer ni de lancer l’application sur ces systèmes, la compatibilité étant réservée aux versions 64 bits de Windows 10 et Windows 11. Aujourd’hui, la seule édition encore supportée est Windows 10 en 32 bits, dont Microsoft prévoit justement la fin du support dès le mois prochain.

Les joueurs ne seront toutefois pas privés de leurs anciens titres : les jeux 32 bits resteront jouables, à condition que Steam fonctionne sur un système d’exploitation 64 bits. Valve justifie cette transition par des raisons techniques, soulignant que des fonctions essentielles de sa plateforme s’appuient désormais sur des pilotes et bibliothèques incompatibles avec l’architecture 32 bits.

Impact limité

Un détail notable est que l’actuelle version de Steam est encore une application 32 bits. Mais Valve a précisé que les futures mises à jour seront exclusivement destinées aux systèmes 64 bits. Ce changement aura en réalité un impact limité, puisque les données de la plateforme indiquent que seuls 0,01 % des utilisateurs de Steam utilisent encore Windows 10 en 32 bits.

Afin d’éviter toute interruption de service, Valve recommande donc aux personnes concernées de migrer vers une version 64 bits de Windows. Cette évolution confirme la tendance générale à l’abandon progressif du 32 bits dans l’écosystème logiciel et matériel.