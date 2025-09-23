Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l’IA

Nvidia a officialisé un partenariat stratégique avec OpenAI en annonçant un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars.

L’objectif est de soutenir la construction de data centers totalisant une capacité de 10 gigawatts, qui serviront à entraîner et déployer les futurs modèles d’intelligence artificielle d’OpenAI. Ces infrastructures reposeront sur les puces avancées de Nvidia, confirmant le rôle central de l’entreprise dans l’écosystème de l’IA.

Sam Altman a rappelé que la puissance de calcul est devenue le socle de l’économie numérique à venir. Selon lui, les nouvelles capacités offertes par Nvidia permettront à la fois de franchir des étapes technologiques et d’en faire bénéficier largement particuliers comme entreprises.

Investissement progressif

L’investissement sera progressif : une première tranche de 10 milliards de dollars sera déclenchée dès le déploiement du premier gigawatt de puissance de calcul.

En contrepartie, Nvidia recevra une participation au capital d’OpenAI, sans contrôle direct. Ce rapprochement permet à Nvidia de sécuriser un client stratégique alors même qu’OpenAI envisage de concevoir ses propres puces pour diversifier son approvisionnement.

Avec 700 millions d’utilisateurs actifs pour ChatGPT, OpenAI fait face à une demande colossale en ressources de calcul. Par le passé, l’entreprise avait déjà été contrainte par un manque de capacité. Ce partenariat avec Nvidia vise donc à éviter de nouvelles limitations. Les deux sociétés n’ont pas détaillé le calendrier exact mais indiquent vouloir finaliser rapidement les modalités de cette nouvelle phase de collaboration.